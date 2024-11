Освиркана от пострадали от наводненията, кралица Летисия се разплака (ВИДЕА)

Тълпа от хора, пострадали от наводненията, освирква кралската двойка на Испания и ги замеря с кал - тези кадри показахме още вчера. Нарекоха го "убиец": Гневни тълпи крещяха срещу краля на Испания заради наводненията (ВИДЕО)

Но в социалните мрежи се завъртяха още едни снимки и видеа - как кралица Летисия не успява да сдържи сълзите си докато се опитва да разговаря с близки на жертвите в Пайпорта, Източна Испания, а в същото време охраната й се старае да я предпази от гнева на хората.

На видеото се вижда как жена се приближава до кралицата и се вкопчва в нея, а Летисия я прегръща, опитвайки се да я утеши.

Зад гърба на кралицата се вижда и един от бодигардовете й с окървавено лице, вероятно от предмет хвърлен от разгневените хора.

Кралицата се обърна и към спасителния отряд, изпратен от Португалия, като ги поздрави за усилията и безценната помощ.

Над 200 души загинаха от наводненията във вторник, а други поне 2000 по предварителни данни се водят изчезнали. Надеждите да бъдат намерени още оцелели почти се стопиха на шестия ден след бедствието. Това е най-тежката подобна катастрофа в Испания за последните десетилетия.

Според премиера Педро Санчес това е "най-лошото природно бедствие в новата история на страната" и второто най-смъртоносно наводнение в Европа през този век.

Queen Letizia just won the love and respect of millions of people today. Away from her fashion and beauty, today she showed something else: beauty from deep within.



Spain really got it good!



pic.twitter.com/XkYloNG8QQ — Queer Lips of Truth II (@QLoTII) November 4, 2024

Queen Letizia of Spain sheds a tear as she meets relatives of Valencia flash flood victims - as she and King Felipe are heckled by crowds https://t.co/4pGXxysQHO pic.twitter.com/WWPH2L21Wv — Mail+ (@DailyMailUK) November 3, 2024

La Reina Letizia totalmente sobrepasada, se toca el pelo, huye con la mirada, se empequeñece, hay mucha tensión en su boca.

Todo esto refleja que necesita un respiro o una pausa con lo que está experimentando.#LenguajeSinPalabras pic.twitter.com/I8VppryEzP — Bárbara Tijerina (@bartije) November 4, 2024