Руското наследство в Херсон - без ток, вода, парно и комуникации

"Преди да избягат от Херсон окупаторите разрушиха цялата критично важна инфраструктура - комуникации, водоснабдяване, електроснабдяване, отопление. Руснаците навсякъде имат една и съща цел, да унижат хората възможно най-много. Но ние ще възстановим всичко, вярвайте ми", заяви той.

Пореден щрих на картината в Херсон е положението на летището в Чернобаевка (на 1 километър от Херсон). Там украинците "хванаха" два руски военни хеликоптера, но самото летище, което преди войната беше с най-динамичните данни за растеж на дейността, сега буквално е в руини - защото е било ползвано от руснаците за база за военна техника и съответно е било многократно обстрелвано от украинците.

Our military showed what remained of the international airport in Chornobaivka.



Before the full-scale invasion, the airport had the most dynamic indicators of economic growth in Ukraine.



But Russians turned it into a military base and lost dozens of military equipment here. pic.twitter.com/zced8dh1sB