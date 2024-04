От Финландия: Гаранции за Украйна и голям военен пакет с ПВО (ВИДЕО)

Зеленски го нарече "силен документ, който доказва готовността на Финландия да продължи да подкрепя Украйна в борбата срещу руската агресия".

Преди това Киев вече подписа двустранни споразумения за сигурност със 7 други държави - Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия и Нидерландия. Сделките се основават на ангажимента, поет от Групата на седемте (Г-7) през юли миналата година.

По време на визитата си в Украйна в края на февруари българският премиер Николай Денков посочи, че с Киев се обсъждат гаранции за сигурност, но и че до такова окончателно решение още не се е стигнало.

Според споразумението със скандинавската страна от 3 април - Хелзинки ще предостави на Украйна дългосрочна военна и финансова помощ. Очаква се също така двете страни да задълбочат сътрудничеството си в областта на политиката, финансите, реформите и в хуманитарната сфера.

President of Ukraine Volodymyr Zelensky and President of Finland Alexander Stubb signed an agreement on cooperation in the field of security and long-term support. pic.twitter.com/6cGkmHSnH5

Беше договорено, че Финландия ще участва във възстановяването на украинския енергиен сектор, в оценката на екологичните щети и в укрепването на защитата на границите и критичната инфраструктура. В споразумението е включено и лечението на украински военни, съобщи Зеленски на съвместна пресконференция със Стуб.

Финландия обяви и 23-ия си пакет от помощи за отбраната на Украйна - на стойност 188 млн. евро (200 млн. долара). С това общият размер на военната помощ, предоставена на Киев от скандинавската страна, достига около 2 млрд. евро, пише Kyiv Independent.

Александър Стуб уточни, че помощта ще включва системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси за едрокалибрена артилерия.

Финландия вече се е присъединила към артилерийските и разминиращите операции - една от многото съюзнически инициативи, стартирани в рамките на Контактната група за отбрана на Украйна. Хелзинки обмисля да участва и в други проекти, "като вземе предвид своите възможности и военните нужди на Украйна".

President of Finland Alexander Stubb announced a new military aid package for Ukraine worth €188 million. It will include air defense systems and ammunition for large calibre artillery. This is the 23rd aid package from Finland to Ukraine. pic.twitter.com/uH0L6w0F3r