От Кремъл коментираха видеото с обезглавяването на украински войник

"Първо трябва да проверим достоверността на видеото. Със сигурност това са ужасни кадри и първо трябва да проверим истинността, а след това, разбира се, това може да бъде повод да се провери дали е вярно - дали се е случило, или не. Ако се е случило - къде и от кого", гласи краткият коментар на говорителя на Владимир Путин.

Dmitri #Peskov commented on the video in which the head of a #Ukrainian soldier is cut off:



"First we have to check the veracity of the video. Certainly these are terrible images, and we have to check the veracity first, and then, of course, it can be an occasion to check… pic.twitter.com/6KFK4tx4fU