Отново взривове и стълб дим в Севастопол (СНИМКИ)

В социалните мрежи вече се появиха снимки със стълб дим от града.

Air defense is reportedly active. An explosion was heard near Inkerman. pic.twitter.com/HGVOML99he

"По предварителна информация в Севастопол е работила ПВО. Отломки от ракети паднаха близо до кея в Сухарна Балка", написа в профила си в Телеграм назначеният от руснаците за губернатор на града Михаил Развожаев.

На снимката обаче може би е петролното депо на Руския черноморския флот в Инкерман, коментира "Украина Сейчас" в Телеграм канала си:

ОЩЕ: Убити и ранени знакови руски командири в Севастопол: Украински данни и руски жалейки (ВИДЕО)

Another photo from #Sevastopol. The occupiers have declared a missile threat and are calling for shelter in secure facilities. pic.twitter.com/ZvhIbwork7