Убити и ранени знакови руски командири в Севастопол: Украински данни и руски жалейки (ВИДЕО)

"Сред ранените е командващият на руската армия в Запорожка област генерал-полковник Александър Романчук, в много тежко състояние. Заместник-началникът на руския генщаб генерал-лейтенант Олег Цеков е в безсъзнание. Все още се уточнява броят на срочните военнослужещи, които не са служители на щаба и са част от жертвите. Това са военнослужещи, които са на служба, охрана и така нататък — те не са включени в списъка, който ви съобщих", каза Кирил Буданов пред "Гласът на Америка".

Александър Романчук е командир на руските сили в района на Запорожие и е повишен в чин генерал-полковник през 2023 г. Генерал-лейтенант Олег Цеков е командир на 200 мотострелкова бригада към Северния руски военноморски флот.

В същото време за момента Буданов не потвърди, че командващият Руския черноморски флот адмирал Виктор Соколов е загинал при удара - такива данни Главното разузнавателно управление на Украйна все още няма. Досега руското военно министерство признава за 1 изчезнал безследно руски военнослужещ след удара, но преди това министерството казваше за 1 загинал, както и казва, че свалило 5 крилати ракети при вчершания удар – множеството видеа от мястото на удара обаче показват, че в сградата на щаба на Руския черноморски флот има поне 2 попадения: Командващият Руския черноморски флот е убит: Неофициални данни (СНИМКА и ВИДЕО)

Буданов не коментира и какви ракети са използвани, каза и, че се събира информация от всички възможни източници за такива операции, когато беше питан доколко данни от украински партизани и жители на Крим са използвани за удара. А колегите му в украинската армия също реагираха – командващият украинските ВВС генерал-лейтенант Микола Олешчук благодари като цяло на украинските пилоти, споделяйки кадри от удара, а главният секретар на Съвета за сигурност на Украйна Олексий Данилов и говорителят на украинското командване "Юг" капитан първи ранг Наталия Хуменюк коментираха, че украинските удари в Крим ще продължат – Данилов дори посъветва руснаците да си спазят историческата традиция и сами да си разрушат военните кораби, ако не искат украинците да им ги взривят.

Руските военни блогъри също не останаха безучастни – думи като "импотентност" да бъде подсигурено информационно мълчание и блокада за украинското разузнаване, "безразличие", "защо никой не прави нищо", след като се знаело откъде тръгват атаките срещу Крим, изобилстват в коментари, събрани и цитирани в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Връх на безсилието е твърдението на основното оръжие на руската пропаганда Владимир Соловьов, че при вчерашния руски удар в Кременчук, в Полтавска област, при който загина 1 човек и 31 бяха ранени, всъщност били унищожени бомбардировачи Су-24, с които Украйна нанесла удара по щаба на Руския черноморски флот в Севастопол и отделно британски и френски крилати далекобойни ракети Storm Shadow и SCALP. Соловьов се позовава като източник на информация на "турците" - неясно кои са тези турци. Украинските власти официално твърдят, че е свалена една от използваните за руската атака ракети, а другите са попаднали в обекти на гражданската инфраструктура.

(КАРТА) Продължават да излизат геолокализирани видеокадри, показващи напредък на украинците вече на югоизток от Клещеевка (6-7 километра юг-югозапад от Бахмут) - този път на руски артилерийски обстрел по напредващи украински войници. Боевете вече са по жп линията, която върви покрай селището и покрай Андреевка, като целта е логистичната линия магистрала Т0513, което ще затрудни руснаците да доставят необходимото на силите си в самия Бахмут. Руските сили са опитали контраатаки – специално на север, при Минковка (13 километра североизточно от Бахмут), Орехово-Васильовка (11 километра северозападно от Бахмут), Григоровка (9 километра северозападно от Бахмут) и Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут), нито една от които не е била успешна по данни на украинския генщаб. Няма и никакви хвалби от руска страна – популярният руски военен телеграм канал "Рибар" твърди в сутрешния си обзор, че фронтът в момента бил "стабилен". Но в библиографията на анализа на ISW има цитирани твърдения и на друг руски военен блогър, че руснаците не ги чака нищо добро, ако продължават да контраатакуват необмислено и без необходимата огнева подкрепа.

(КАРТА) Съветникът на украинския кмет на Мариупол Петро Андрющенко твърди, че руснаците са докарали допълнително количество антитанкови препятствия тип "драконови зъби" да укрепят Мариупол – при Николско, на 16 километра северозападно от града.

Руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов обяви още вчера, че украинците са вече на 800 метра от Новопокроповка т.е. 14 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол. Украинският генщаб не коментира в подробности, а само общо – че бойните действия продължават и украинската армия нанася тежки загуби на руските сили в хора и военна техника.

Иначе, на границата между Донецка и Запорожка област, в участъка на фронта "Времевски" - направлението Велика Новоселка – Бердянск, при Приютно (14-15 километра югозападно от Велика Новоселка) и линията Новодонецко – Новомайорско (13 – 19 километра югоизточно от Велика Новоселка) нещата изглеждат по-спокойно. Това се казва и в официалния канал в Телеграм на отряда "Восток", част от милициите на т.нар. ДНР (Донецка народна република), който се бие там. Руски военни блогъри настояват, че руснаците си върнали някои позиции в района – визуални доказателства засега няма.

Говорителят на украинското командване "Юг" капитан Наталия Хуменюк отрече, че в Херсонска област се появили части от ЧВК Вагнер, както почнаха да говорят руски телеграм канали. Междувременно тръгнаха слухове, че висш руски генерал с първо име "Роман" е разследван за оказване на помощ на наемниците на Пригожин при бунта им срещу Кремъл в края на юни, 2023 година - той им помагал с боеприпаси.

В Луганска област и по направлението към Купянск промени няма. Роман Власенко, ръководител на военновременната администрация на Северодонецк твърди, че руснаците залагат на повече въздушни и артилерийски удари и са ограничили броя на пехотните атаки с цел да опазят войниците си за евентуална бъдеща по-мащабна офанзива.

Иначе, тази нощ в Казан проехтя взрив, на територията на индустриален комплекс. Според руския телеграм канала ASTRA, който показва опозиционен характер, двигател на микробус е избухнал по все още неясни причини.

In Kazan, a powerful explosion occurred on the territory of an industrial zone



Citizens report that first a loud rumble was heard, and then a bright flash was seen. A fire is visible at the scene, there is thick smoke. What exactly happened is still unknown. Firefighters are… pic.twitter.com/De0ejucjwG