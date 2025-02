Отвръща на удара: Украйна почна да притиска руската армия и в Торецк (ОБЗОР - ВИДЕО)

Новините за продължаващи украински успехи на фронта в Украйна срещу руската армия през последните няколко дни не спират. В последните дни е явно, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) предприеха редица контраатаки и то в мащаб, който не беше виждан от 2023 година насам – това се коментира в редица украински военни канали в Телеграм, внимание обръщат и руските им еквиваленти. Показателно е какво написа каналът "Офицер+" преди 3 дни – това не се е случвало от 2022-23 година и като цяло тенденцията е доста положителна. Оттогава тази констатация се потвърждава с нови и нови данни: Тръмп пада в капана на Путин: Владимир не е против европейски войници в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО).

Покровск е във фокуса на военните анализи на редица експерти и вече е ясно, че руската армия там не само забуксува, но и загуби някои заети до момента важни позиции на южната дъга на града (селата Котлино, Песчано и Успеновка), припомнете си в този обзор: Промяна в тона: Тръмп заговори реалистично за Путин и Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Но още по-добри новини за украинците идват от Торецк – преди 3 дни "Офицер+" обърна внимание първо натам, с данни, че украинската армия пак навлиза навътре в населеното място. Градът беше обявен за превзет на 8 февруари, 2025 година и то официално от руското военно министерство. 20 дни по-късно вече е ясно, че това съвсем не е така към момента. (КАРТА) Геолокализирани видеокадри на руски удари по нови украински позиции и то от руски телеграм канал показват, че ВСУ са успели да стигнат до позиции в центъра на Торецк и то атакувайки от две страни – украински източник коментира, че изглежда руската армия твърде много е разтеглила логистиката в Торецкото направление и явно предните ѝ позиции са станали уязвими (ВИДЕО). Отделно, има и други геолокализирани видеокадри, които показват как руската армия атакува с пехота предполагаема украинска позиция, в югозападната част на Торецк. Всичко това ясно демонстрира, че действително за руската армия ситуацията в града пак се усложнява. Във вчерашния си сутрешен обзор известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, написа, че "постъпва информация за мащабни атаки на ВСУ в границите на града, има тежки боеве в покрайнините". Торецк е ключова точка за бъдещо руско настъпление към Константиновка, а оттам и към Славянск и Краматорск т.е. последната, северозападна част на Донецка област, която си остава под украински контрол: Русия обяви Торецк за превзет, Украйна свали руски Су-25 в Торецк (ВИДЕО)

Геополитическата игра: Путин гъделичка Тръмп

Първите контакти с американската администрация дават надежда, че САЩ имат желание за възстановяване на отношенията. Това заяви руският диктатор Владимир Путин на среща с колегията на ФСБ. "Трябва да използваме всички възможности на дипломацията и разузнавателните служби, за да осуетим опитите на отделни западни елити да се намесят в диалога между Русия и Съединените щати", подчерта той и изсипа поредна порция пропаганда как западната политика унищожавала западната цивилизация.

И на този фон, Путин заяви, че операциите на ФСБ в "Новорусия" ще продължат и ще има засилване на "антитерористичните операции" на руските служби там. Под "Новорусия" издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор разбира Донбас и в по-широк смисъл – окупираните от руснаците украински земи, с алчния им апетит да превземат изцяло Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. Дмитрий Песков, говорителят на Путин, нарече "Новорусия" неотменима част от Руската федерация. "Необходими са сериозни мерки за опазване на държавната граница, за увеличаване на плътността на граничното покритие в опасните зони", заяви Путин пред ФСБ. Тези изявления показват, че Путинова Русия изобщо няма намерение дори да обсъжда въпроса за връщане на окупираните с военна сила и в явно нарушение на международното право украински територии, категорично заявява ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) в дневния си обзор.

BREAKING: Russia and U.S. ready to set up co-operation



Vladimir Putin has been speaking at the security service FSB board meeting and said: "I understand that not everyone is happy with the resumption of U.S.-Russian relations. Some of the elites will try to disrupt the… pic.twitter.com/FXC7S7B58Y — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2025

Същевременно руското опозиционно издание "Вьорстка" коментира в свой материал, че негови източници са казали, че Кремъл иска от руските медии да създават имидж на "мъдър" на американския президент Доналд Тръмп. А Bloomberg съобщи, че ръководителят на Руския фонд за директни чуждестранни инвестиции Кирил Дмитриев е успял да си извоюва от Путин разрешение да продължава с разговори със САЩ за взаимоизгодни икономически инициативи – Дмитриев беше в Рияд на първата среща между САЩ и Русия от разговорите за мир в Украйна. Сигналите досега са, че този руски подход е насочен към извоюване на успех без да има отстъпки по въпроса с Украйна – поне засега обаче Тръмп не дава индикации, че лесно ще бъде убеден: Тръмп ласкае Путин, но санкциите на САЩ срещу Русия остават

Същевременно Тръмп, след разговорите снощи с британския премиер Киър Стармър, категорично изключи възможност член 5 на НАТО (за взаимопомощ) да бъде задействан, ако бъдещ европейски мироопазващ контингент в Украйна бъде атакуван от руската армия. С други думи, Тръмп каза, че американската армия няма да се притече на помощ. По този повод "Офицер+" (каналът е поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс") написа следното: "Имам повече вяра в моите братя и ВСУ, отколкото в потенциалните миротворци, които могат да се озоват на наша територия. Те няма да защитават страната ни и да държат позициите си, както правим ние. Те не идват тук, за да се бият ако стане нещо, те идват тук на теория, за да предотвратят атака, но всички сме минали през това". "Алекс" явно визира периода 2014 – 2022 година и как 8 години в Донбас руската армия действаше и подкрепяше сепаратистите да нарушават всякакви споразумения за прекратяване на огъня в рамките на Минските споразумения. Американският президент обаче вече лавира и в държанието си към украинския президент Володимир Зеленски – с познатата до болка тактика и в България "да се прави на луд": "Нима съм казвал подобно нещо?": Тръмп вече не си спомня, че нарече Зеленски "диктатор" (ВИДЕО)

Trump "can't believe" he called Zelensky a "dictator".

It was only a week ago. pic.twitter.com/7ulqpDy1EA — WarTranslated (@wartranslated) February 27, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Има увеличение на интензивността на боевете в Украйна, но отново нещата са далеч от най-тежките дни на тази зима. С 18 повече на дневна база са бойните сблъсъци – общо са 128 за денонощието на 27 февруари. Със 7 повече са използваните от руснаците управляеми авиационни бомби – общо 128. 28 от тези бомби са хвърлени на руска територия, в Курска област. По-сериозно намаление има обаче в мащаба на руския артилерийски обстрел – 5000 изстреляни снаряда т.е. с 1000 по-малко. С 300 са се увеличили FPV дроновете-камикадзе, изстреляни от руската армия за деня – общо са 2865, според актуалната информация от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Massive compilation of Ukrainian FPV drones from the 80th Air Assault Brigade knocking down 31 Russian reconnaissance drones over the front in just 10 days. Total intercepts include:

- 15 ZALA 421s

- 12 Supercams

- 2 Orlan-10s

- 2 Lancets pic.twitter.com/tYLW4jHnSl — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 27, 2025

Най-горещото направление си остава Покровското – 49 отбити руски пехотни атаки. Още 16 руски пехотни атаки има в съседното на юг Новопавловско направление – точно там напоследък руската армия има успехи, докато навсякъде другаде проблемите ѝ са повече. Велика Новоселка падна, вече руската армия напредна до Бурлатско т.е. 7 километра северозападно от Велика Новоселка и има възможност да атакува и да влезе в административните граници на Днепропетровска област (КАРТА). Говорителят на украинското командване "Хортица" майор Виктор Трехубов коментира, че руската армия напредва по поречието на река Мокра Яла т.е. засега ограничен район, без да може да тръгне по-масирано през открити пространства – защото там трябва да се ползва бронирана техника и тя ще е цел на украинските дронове. Украинският генщаб отчита и руски напредък към село Константинопол от север, откъм Андреевка – това е последната голяма защитна украинска позиция преди магистралата Запорожие - Донецк. Интересно – в Купянското направление няма нито една регистрирана руска пехотна атака. В Торецкото направление бойните сблъсъци са 11, също толкова руски пехотни атаки има в Курска област. Няма други направление, в които да са регистрирани двуцифрен брой руски пехотни атаки.

Another spotted Russian infantry convoy on horses. https://t.co/qtJ4NpdWQ0 pic.twitter.com/HSbnb4cWG6 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 26, 2025

За Покровското направление украинският военен Станислав Бунятов, оператор на военни дронове, пише в канала си в Телеграм, че в района на Успеновка и Надежденка е имало пореден опит за руска атака – с танк, автомобили и мотори, но неуспешна. Бунятов обаче се чуди и защо нови защитни съоръжения се правят чак в Павлоград т.е. на запад от Покровск и то не в 2 линии, след като се мисли за защита на Днепропетровска област. Руският канал "Рибар" също отчита руските атаки в района на Надежденка, без обаче да казва какъв е резултатът. ISW отчита украински напредък източно от Котлино.

(КАРТА) В последните дни има новини и данни за руска военна активност в Запорожка област. Ясно е, че руската армия е влязла в село Пятихатки – това беше едно от първите освободени от ВСУ села при контраофанзивата от 2023 година. Селото се намира западно от град Орехов, това е западната част от Запорожка област. Украинският генщаб отчита 9 руски пехотни атаки в този район, т.е. бавно руската военна активност се повишава.

В Курска област "Рибар" се хвали, че руснаците освободили Николско и Нова Сорочна – каналът повтаря твърдението на руското военно министерство за Николско. Чакат се геолокализирани видеопотвърждения.

An airstrike with a KAB AASM Hammer targeted a concentration of enemy personnel, their communication equipment, and electronic warfare systems in the Kursk region. pic.twitter.com/sOkOp7W4VN — WarTranslated (@wartranslated) February 27, 2025

🔥 An oil station is burning and exploding in Kurchatov, Kursk region. pic.twitter.com/mxh2cF1E6U — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2025

Тази нощ Русия изстреля 208 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 107 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, 97 са приземени с електронно заглушаване т.е. 3 са успели да преминат. Щети от подпалени складове има в Николаев, съобщава украинската спешна служба, след като снощи стана ясно, че има поражения и в град Запорожие и Харков: Русия атакува Запорожие с дронове, има пострадала жена (ВИДЕО)