Русия обяви Торецк за превзет, Украйна свали руски Су-25 в Торецк (ВИДЕО)

Пореден руски щурмови изтребител-бомбардировач намери края си на фронта в Украйна. Този път става въпрос за Су-25, който беше успешно свален при град Торецк. Градът беше обявен за превзет от руското военно министерство вчера, 7 февруари, само че известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" уточни, че министерството не счита предградието "Кримско" и мината "Торецка" за част от административните граници на Торецк. И на двете места украинците запазват със сигурност позиции: Тръмп не цепи басма на Путин: Промяна в подхода на ВВС на САЩ за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

⚡️ Ukrainian Forces shoot down Russian Su-25



The aircraft was destroyed in Donbass. The moment of its crash was captured on video. pic.twitter.com/KnFuO1IMwU — NEXTA (@nexta_tv) February 8, 2025

Явно обаче за 28-ма механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и 57-ми батальон от Териториалната отбрана на Украйна това с административните граници не е проблем - защото точно те успешно са ударили Су-то. Нещо повече - руски хеликоптер, пратен да търси пилота, също беше атакуван от украински дронове. По украински данни машината е уцелена, но явно не толкова тежко, че да бъде свалена, и е успяла да стигне до базата си - руският пилот не е спасен.

🔥Ukrainian soldiers of the 28th Mechanised Brigade in cooperation with the 57th Territorial Defence Battalion successfully shot down a Russian Su-25 attack aircraft near Toretsk. A Russian helicopter attempting to rescue the pilot was also shot down, but despite being damaged,… pic.twitter.com/QTClXxUmiV — WarTranslated (@wartranslated) February 8, 2025

Поредна атака срещу руски военен обект

Междувременно, лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна, уточни в канала си в Телеграм какво точно е атакувано през миналата нощ от украински дронове в Ростовска област: Украйна елиминира руско летище за изстрелване на "Шахед"-и, удари пак руска петролна база (ВИДЕО)

"Експлозии имаше в района на Селмаш, където се намират важни военни съоръжения. По-специално, известно е, че има две военни летища, едното от които всъщност е гражданско, преустроено за военни нужди. В този район е забелязано и разполагането на зенитно-ракетни системи С-400.

Освен това в града се намира щабът на Южния военен окръг на Руската федерация, който координира военните действия в Южна Украйна. На територията на завода "Селмаш" бяха засечени складове за боеприпаси и технически съоръжения, свързани с логистиката на руската армия":

За финал - поредно видео с оплаквания на руски войник, който е с шрапнелни рани и фрактури на ръцете, но въпреки това трябва да се върне на фронта:

Soldiers of Russia's 247th Air Assault Regiment, instead of being sent to the hospital, are dispatched to the front lines with injuries. Shrapnel wounds to the head and broken arms are not considered reasons to abandon their positions! pic.twitter.com/7CSngzIts3 — WarTranslated (@wartranslated) February 8, 2025