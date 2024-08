Овладяха огромния пожар край Атина (ВИДЕО)

Гръцките огнеборци овладяха огромния пожар край Атина с помощта на екипи от още 6 страни. Продължава обаче борбата с отделни огнища в предградията.

So sad to see the fires raging near Athens. Hope everyone stays safe and firefighters can contain it soon. pic.twitter.com/DCCUkL7fij

Пламъците са обхванали над сто хиляди декари гори и ниска растителност. В гасенето по Европейския механизъм за гражданска защита се включиха екипи от Румъния, Чехия, Италия и Франция, както и от Турция и Сърбия. Със стихията се борят 700 пожарникари с близо 200 коли, 17 самолета и 18 хеликоптера. Помагат им военни, горски служители и много доброволци. 18 души са пострадали, сред които петима пожарникари, пише bTV.

That's right, just keep up our Business As Usual.



Stay cool in a pool as the edges of Athens burn.🔥



Because who cares about a #ClimateCrisis when it's not IMMEDIATELY AFFECTING YOU, even when you can SEE the walls of fire approaching?



Utter madness that we're ignoring this!🤯 https://t.co/KOcw7uzobV