Паника в Кремъл: ДНР и ЛНР искат "незабавно" провеждане на фалшиви референдуми

Това подсказва, че продължаващата северна контраофанзива на украинските сили всява паника сред окупационните власти и някои ръководители в Кремъл, е оценката в дневния анализ на базирания в САЩ Институт за изучаване на войната.

Руският пропагандист и главен редактор на „Russia Today“ Маргарита Симонян се изказа ласкаво за призива на окупационните власти, наричайки го "кримски сценарий". Тя твърди, че с признаването на окупираните украински земи за руска територия Москва може по-лесно да заплашва НАТО с ответни удари при украински контраатаки, "развързвайки ръцете на Русия във всяко отношение“.

New: Urgent discussion among #Russia’s proxies of the need for Russia to immediately annex #Luhansk&#Donetsk oblasts suggests that #Ukraine’s ongoing northern counter-offensive is panicking proxy forces and some Kremlin decision-makers.



Read our latest:https://t.co/WVxv4ALn3T pic.twitter.com/FnUWxsiBvc — ISW (@TheStudyofWar) September 20, 2022

Този подход обаче е проблемен, тъй като руските сили не контролират цялата Донецка и Луганска област. Следователно анексирането на претендираните територии на ДНР и ЛНР би довело до това Русия да анексира области, които според определението на Кремъл биха били частично "окупирани" от легитимните украински власти и настъпващите украински сили. Украинските удари в анексирания от Русия Крим ясно показват, че атаките срещу незаконно анексираната от Москва територия не предизвикват автоматично руско отмъщение срещу НАТО, както Симонян иска да накара читателите си да вярват. Частичното анексиране на този етап също така би поставило Кремъл в странното положение да твърди, че украинските сили искат да окупират "руската" територия. Остава много неясно дали руският президент Владимир Путин би бил склонен да се постави в такова положение.

Последната дискусия за анексирането пропуска обаче части на окупираната от руснаците Южна Украйна, в които Кремъл по-рано планираше фиктивни референдуми за присъединяването им към Руската федерация. Готовността да се откаже от обещанието за едновременно присъединяване на всички окупирани области към Русия би представлявала значително отстъпление за Путин в очите на твърдолинейните провоенни групи, които той, изглежда, ухажва, констатират още от Института за изучаване на войната. От друга страна, пълномощниците на Кремъл в Донбас редовно изпреварват съобщенията на президента и може би отново са го направили, тъй като се борят да запазят окупираната си територия пред лицето на успешната и продължаваща контраофанзива на Украйна.

Възможно е руското ръководство да е изчерпало възможностите си да спре украинските сили, които напредват през река Оскил и се приближават към Луганска област. Възможно е и Кремъл да смята, че частичното анексиране може да доведе до набиране на допълнителни сили както от Русия, така и от новоприсъединената украинска територия. Войските на Кремъл отчаяно се опитват да мобилизират хора от всички възможни източници, за да попълнят силно деградиралите си и деморализирани части – засега се оказват неспособни да генерират значителна бойна мощ.

Последните успехи на украинската контраофанзива допълнително понижават и без това слабия морал на руските части, които преди 24 февруари бяха смятани за елитни. Независимата беларуска медия "Вот Так" се позова на снимки от документи, оставени от руски войници от подразделение 31135 на 1-ви мотострелкови полк от 2-ра гвардейска мотострелкова дивизия, когато те масово бягат от Изюм. Подписаните документи - датирани към 30 август, преди украинската контраофанзива в Харковска област на 7 септември - включват писмени молби към командирите на подразделението да уволнят авторите на писмата поради постоянна "физическа и морална умора".

Украинското разузнаване твърди, че 90% от личния състав на 1-ви мотострелкови полк пише покъртителни доклади за моралното състояние още на 23 май 2022 г. 2-ра гвардейска мотострелкова дивизия е една от трите дивизии на 1-ва гвардейска танкова армия, която преди настоящата война в Украйна е смятана за главната механизирана сила на Русия и е трябвало да бъде ключова сила на Москва в мащабна конвенционална война с НАТО. Прехванатите писма показват широко разпространени проблеми с морала сред най-елитните руски части.

Междувременно Русия продължава отчаяните си опити да прати на фронта непрофесионални войници, за да не обявява обща национална мобилизация. Генералният щаб на украинската армия съобщава, че руските пълномощници в област Донецк опитват да мобилизират стотици работници в местни заводи. Окупационните власти са отменили отсрочката за мобилизация на около 500 работници от металургичния завод "Енакиево". Според информацията на мъжете вече не им е позволено да напускат Крим без разрешението на военните комисари.

Независимата руска медия „Важные истории“ съобщи, че Русия е мобилизирала около 6000 затворници за войната в Украйна до момента. Твърди се още, че частната военна компания „Вагнер“, чийто създател е „готвачът на Путин“ Евгений Пригожин, вече е привлякла най-малко 5786 затворници от 37 затвора на територията на Русия. Преди дни Пригожин бе заснет да изнася реч пред лишени от свобода хора и да им обещава освобождаване, ако служат поне 6 месеца в ЧВК „Вагнер“.

Военните действия

На 19 септември украинските сили са продължили да укрепват позициите си на източния бряг на река Оскил. Руски блогър твърди, че войските на Москва са унищожили украинска групировка в Дворшне - селище на левия бряг на реката, близо до границата между Харков и Луганск и на около 40 км южно от руската граница. Друг руски източник отбелязва по подобен начин, че руските сили са унищожили украински понтонен преход край Дворчне и че в района действат руски диверсионни и разузнавателни групи. Тези непотвърдени твърдения предполагат, че украинските войски продължават ограничени и локализирани операции за преминаване на река Оскил и застрашават руските позиции на отсрещния бряг.

Руски източник допълнително отбелязва, че украинските войски укрепват групировката си в Харковска област, използвайки пленени руски танкове Т-72. Това предполага, че първоначалната паника от контранастъплението е накарала войските на Путин да изоставят по-качествена техника в изправност, а не по-повредена техника.

Украинците продължават и настъпателните операции по линията Лиман-Ямпил-Билохоровка. Ръководителят на т.нар. Донецка народна република (ДНР) Денис Пушилин заяви, че боевете продължават в Ярова, на 20 км северозападно от Лиман, потвърждавайки, че украинските войски вероятно са напреднали на изток от завзетите по-рано позиции в Святохирск. Руски източници твърдят, че войниците на Путин все още контролират Ямпил и Лиман, но че украински диверсионни и разузнавателни групи действат по цялата линия. Геолокализирани бойни кадри потвърждават, че украинските войски са превзели Билохоровка, която се намира по границата на областите Донецк и Луганск и на 20 км от района на Лисичанск-Северодонецк.

Южното оперативно командване на Украйна съобщи, че украинските сили са унищожили руски складове за боеприпаси в Николаевска област - вероятно в близост до фронтовите позиции и два командни пункта в град Херсон. Геолокализирани кадри от социалните мрежи потвърждават украински ракетен удар срещу руска казарма в Херсон на 18 септември. Говорителят на Одеската военна администрация Серхий Братчук съобщи, че украинските сили са унищожили два руски склада за боеприпаси в Благодатне (северозападно от град Херсон) и в самия Херсон на 18 септември.

The R18 UAV hits russian equipment in Kherson region pic.twitter.com/WdYXdyyYMz — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 20, 2022

Спътникови изображения и местни съобщения потвърдиха, че продължават руските усилия за отстраняване на щетите по наземните комуникационни линии, нанесени от украинските удари. Спътникови изображения, публикувани на 19 септември, показват руски операции за отстраняване на щети по язовир Нова Каховка от 16 до 18 септември, след като украинските удари частично разрушиха моста над язовира на 2 септември.

#Russian losses according to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/qNr5d1pKr1 — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2022

Подразделенията на отбранителните сили са отблъснали вражески атаки в районите на населените места Николаевска Друга, Курдюмивка и Зайцево - всички край Бахмут, съобщава Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна. Авиацията на Силите за отбрана е поразила 11 района на съсредоточаване на жива сила и военна техника на противника, една позиция на зенитно-ракетен комплекс и един склад за боеприпаси. Украинските подразделения за противовъздушна отбрана са унищожили самолет Су-25, управляема ракета и 5 вражески безпилотни летателни апарата в различни направления.

Head of the #Donetsk regional military administration Pavlo Kyrylenko reports that #Russian invaders hit a residential building in #Bakhmut at night. pic.twitter.com/wAapxMpa1P — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2022

На 19 септември руските сили са продължили наземните атаки южно от Бахмут. Руски източници твърдят, че бойци от групата "Вагнер" са установили контрол над електрическата подстанция "Донбаска 750", на около 12 км югоизточно от града. Имало е и редица експлозии в окупирания от руснаците Мелитопол, Запорожка област.

There are reports of explosions near the airfield and in the city center of occupied #Melitopol, #Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/1Mq977Up1j — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2022

Снощи е била подпалена фабриката за бои "Палиж" в руския град Ижевск, намиращ се на река Иж - между Москва и Екатеринбург.

Междувременно министърът на дигиталната трансформация на Украйна Михайло Федоров, който създаде т.нар. IT армия от хакери, бореща се срещу руските им опоненти в киберпространството, съобщи, че „армията“ е хакнала уебсайта на ЧВК „Вагнер“. „Разполагаме с личните им данни. Всеки екзекутор, убиец и изнасилвач ще бъде жестоко наказан“, написа той.