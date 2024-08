Паника в Русия: Украйна ще нападне Кримския мост и АЕЦ Запорожие (ВИДЕО)

В края на август - началото на септември ще има още една "голяма настъпателна операция" от украинска страна - това твърдение е едно от многото в руския ефир и от руските информационни източници, показващи каква паника е обхванала Путинова Русия след изненадващата украинска операция "Курск": Илюзиите на Путин: Украинската армия вече е избита, но да я отблъснете от Курск (ОБЗОР - ВИДЕО).

Вероятно с бъдещата според поредния руски "експерт" офанзива, украинците щели да се опитат "да прережат" т.нар. руски сухопътен коридор от Крим до Ростовска област. Този коридор беше основна руска военно-стратегическа цел и "направата" му беше завършена с началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 година.

Украинците можело да тръгнат да си върнат Запорожката АЕЦ, а можело и F-16 да ударят Кримския мост, защото преди изборите за президент в САЩ това било "картина на победа, която Белият дом може да продаде на избирателите":

Специално за АЕЦ Запорожие, МААЕ обяви, че инспекторите ѝ на място не са видели нито отломки от дрон(ове), нито остатъци от изгорели гуми като причина за пожара в една от охладителните кули на централата, станал на 11 август вечерта. Според МААЕ, изглежда пламъците тръгнали на 10 метра от земята, на нивото на водните дюзи на кулата - но мисията на МААЕ не може да ходи на нито едно място в Запорожката АЕЦ, ако руснаците не им позволят - затова и използваният официален език е пълен с думи, които показват липса на категоричност: Гъст черен дим се издига над АЕЦ Запорожие (ВИДЕО)

Russian propagandists are preparing their audience for another major Ukrainian offensive, which they believe will take place at the end of August or beginning of September. They speculate this might involve cutting off the land corridor to Crimea and a massive F-16 strike on the… pic.twitter.com/MRxbTkGjLy