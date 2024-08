Папа Франциск: Земята е болна, да се помолим за нея (ВИДЕО)

Папа Франциск днес призова хората по света да опазват околната среда по-добре. Призивът му беше отправен броени дни преди той да замине на дванадесетдневно пътуване в Югоизточна Азия, по време на което се очаква да прикани международната общност да вземе глобални мерки за справяне с изменението на климата, предаде Ройтерс.

„Ако измерим температурата на Земята, термометърът ще ни покаже, че тя е висока. И че Земята е болна“, каза понтификът във видеообръщение. „Ние трябва да се ангажираме с опазването на природата, (като) променим нашите лични и обществени навици“, добави той.

Още: Папа Франциск осъди забраната на свързаната с Русия православна църква на Украйна

Всеки месец папата отправя видеопослание, в което обявява за какво ще се моли в съответния месец. Днес той каза, че през септември той ще се моли за „Земята, която плаче“.

Осемдесет и седем годишният глава на Римокатолическата църква в понеделник, 2 септември, ще замине на посещение в четири страни - Индонезия, Папуа Нова Гвинея, Източен Тимор и Сингапур.

През единадесетте си години начело на Църквата папата подчертаваше значението на свързаните с околната среда въпроси. Всяка една от страните, които папата ще посети сега в периода 2-13 септември, е изложена на заплахите на глобалното затопляне, включително покачване на морското равнище и все по-тежки горещи вълни и тайфуни.

Още: И той е човек: Папата излезе в почивка

В днешното си видеопослание понтификът каза, че за справяне с климатичните проблеми са необходими действия, „които не са само екологични, но и социални, икономически и политически“.

„Тези, които страдат най-много от последствията от тези бедствия, са бедните, тези, които са принудени да напуснат домовете си заради наводнения, горещи вълни или суша“, каза папа Франциск.

Let us #PrayTogether that each of us may listen with our hearts to the cry of the Earth and of victims of environmental disasters and the climate crisis. May we make a personal commitment to care for the world we inhabit. #PrayerIntention #ClickToPray pic.twitter.com/pq3hvkcEs3