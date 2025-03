Папата е спал добре: Състоянието му е стабилно

Папа Франциск е спал добре през цялата нощ, според пресслужбата на Светия престол в понеделник сутринта, съобщи информационния канал на Ватикана. Към неделя вечерта клиничното състояние на папата остава стабилно, тъй като той продължава лечението на двустранна пневмония в римската болница "Джемели". Припомняме, че Франциск беше приет в лечебното заведение на 14 февруари с тежки дихателни проблеми, които бързо прераснаха в двустранна бронхопневмония. Така вече 18 дни папата се бори с бронхопневмония, което предизвика тревогата на много вярващи християни.

Макар и в болница главата на Римокатолическата църква е активен в социалните мрежи. Вчера той благодари на всички, които се молят за него, а по-късно вечерта отправи послание за мир.

"Моля се преди всичко за мир. Оттук войната изглежда още по-абсурдна. Нека се помолим за мъчениците Украйна, Палестина, Израел, Ливан, Мианмар, Судан и Киву", написа папата в платформата Х (бивш Twitter).

Посланието му за мир идва на фона на срещата на европейските лидери в Лондон за Украйна. Срещата събра около петнадесет лидери на държави, съюзници на Киев и беше открита в неделя следобед в присъствието на украинския президент Володимир Зеленски - два дни след разгорещения му спор с американския президент Доналд Тръмп. ОЩЕ: Папата от болницата: Чувствам сякаш съм подкрепян от всички хора

