Папата уреди модерно осветление за базиликата "Свети Петър" (СНИМКА)

Папа Франциск е уредил нови и най-съвременни осветителни тела за купола на базиликата "Свети Петър" в Рим. Това е станало чрез институцията на Светия престол - Fabric of St. Peter, на която е поверено възстановяването и по-късно консервацията, поддръжката и използването на базиликата. Идеята е допълнително да се засили шедьовъра на Микеланджело, става ясно от публикация на информационния канал на Ватикана - Vatican News.

Стана ясно още, че проектът е част от поредица от периодични интервенции за поддръжка, извършвани от Fabric of St. Peter за запазване и подобряване на базиликата, която се счита за най-голямата в света по площ и обем. Базиликата е считата също и за едно от основните свещени места на католицизма.

