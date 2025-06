Параноя в Русия след операция "Паяжина", дронове летят към авиобаза в Крим (ВИДЕО)

Параноята в Русия е огромна след операция "Паяжина" на Службата за сигурност (СБУ) на Украйна. На 1 юни тази сложна и координирана кампания за поразяване на руската стратегическа авиация, планирана година и половина назад във времето, порази десетки самолети, изстрелващи редовно ракети към украинска територия. Според СБУ общо 41 руски стратегически бомбардировача Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 са понесли щети или са унищожени.

Поразени са авиобазите "Оленя" (Мурманска област), "Белая" (Иркутска област), "Дягилево" (Рязанска област), "Украинка" (Амурска област) и "Иваново Север" (Ивановска област): Специална операция за историята: "Бащата на драконите" съсипа стратегическата авиация на Путин (ВИДЕО).

Днес, 2 юни, жителите на Иркутска област съобщават за многокилометрови задръствания, причинени от полицейски проверки на камиони, за които се подозира, че превозват дронове.

Residents of Russia’s Irkutsk region report multi-kilometer traffic jams caused by police inspections of trucks suspected of transporting drones. pic.twitter.com/zTyFa0NxJz

Всеки камион е проверяван обстойно, пише мониторинговата група "Кримски вятър". Това е така, защото украинците успяха да изстрелят над 100 дрона по военните летища дълбоко на вражеска територия именно от руска земя - от специални камиони, което постави в "шах" и "мат" режима на Владимир Путин.

Междувременно във военните поделения в Севастопол на окупирания от руснаците полуостров Крим е задействан алармен сигнал, съобщават абонати на "Кримски вятър". Все още няма обща тревога в града.

Военните поделения в Евпатория също са включили сигнал за тревога, а над предградията е забелязан украински дрон, вероятно PD-2, но се говори и за възможност да е дрон "Лютий". Съобщава се дори за повече безпилотни машини. Наблизо се намира руското военно летище "Саки".

Местните съобщават за активни полети на хеликоптери Ми-8 над районите на Симферопол и Бахчисарай. Вероятно те са вдигнати във въздуха, за да отблъснат атака от украински дронове.

А малко преди 12 ч. местно време, а и българско, Кримският мост беше затворен за движение поради опасност от ракетно нападение.

Системата FIRMS на NASA, която засича топлинни петна по земната повърхност, регистрира пожар на руското военно летище в Тихорецк. Градът е в Краснодарския край. В базата се намира 627-ми учебен авиационен полк. Твърди се, че пожарът е възникнал в близост до новопостроени хангари, но все още не е ясна причината.

FIRMS picked up a fire at a Russian military airfield in Tikhoretsk, Krasnodar Krai. The base hosts the 627th Training Aviation Regiment. It is claimed that the fire occured near newly built hangars. pic.twitter.com/MLkuaoT8Te