"Пейтриът" в Украйна: Най-големият проблем е тривиален. БТР от САЩ заслужи похвали (ВИДЕО)

Украйна има нужда от 25 ПВО системи Patriot (Пейтриът), за да се защити от руските ракетни (въздушни) удари. Това посочи украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция по случай Деня на държавността на Украйна (15 юли).

В момента в Украйна има 9 ПВО системи от най-висок клас – 7 Patriot и 2 SAMP/T, които могат да се справят с балистични ракети (най-трудните за сваляне). За сравнение, Германия имаше 36 системи през Студената война, но преди старта на войната в Украйна вече разполагаше със само 12, като дари дотук 3 на Украйна. Само че проблемът не е в числото на системите и батареите, а в числото на ракетите-прехващачи за тях, пише колумнистът на Forbes Дейвид Акс, който отразява военната тематика що се отнася до Украйна.

Годишното производство на Lockheed Martin през 2023 година е едва 500 ракети-прехващачи за Patriot. Но с толкова Украйна може да свали около 20% от изстрелваните по нея руски ракети при сегашното темпо, макар че то е значително по-ниско като масирани ракетни атаки спрямо 2022 година и дори 2023 година. С други думи, Украйна се нуждае от над 2000 ракети-прехващачи годишно! Сегашното индустриално производство на Запада обаче явно не отговаря на тези нужди, смята Акс.

Още: "Още ПВО за Украйна": НАТО се мобилизира с военна помощ, дава и "Пейтриът"

Същевременно, през 2023 година идването на американските танкове Abrams беше чакано с медийно въодушевление. Но се оказа, че БТР-ите Bradley (Брадли) се превърнаха в далеч по-добър актив за украинската армия. Още: С американски БТР "Брадли": Украински затворници щурмуват руски позиции (ВИДЕО)

Наричани "убийци на танкове", тези БТР-и в украински ръце са като "леки танкове", смята Марк Кансиан, пенсиониран полковник от морската пехота на САЩ, който говори по темата пред Business Insider. Най-ценното им качество е стрелба в движение, с която обезвреждат бронята на вражеската техника. Движат се с около 40 мили в час и могат да превозват екипи от 6 десантчици, както и да вървят без презареждане до 300 мили. Основното им оръжие е 25-мм оръдие "Бушмастър" М242, както и комплект противотанкови ракети плюс 7,62-мм картечница. Бронята също не е за подценяване – не е танк, но успешно устоява на доста от използваните в Украйна боеприпаси. И, разбира се, Украйна има над 300 БТР-а "Брадли", по-лесно може да получава нови бройки - а те са доста по-лесни за поддържка и ремонт от Abrams: Западната военна помощ за Украйна идва ударно въпреки политическите промени (ВИДЕО)

Че Bradley е ужасно ефективно оръжие вече доказват множество видеа – има дори такива, показващи как БТР-ът се справя с най-модерния руски танк в Украйна Т-90 и то в преки двубои. Факт е обаче, че БТР-ът не е панацея – около 90 от получените бронирани машини от Украйна станаха жертва на руснаците дотук. Въпреки това, бронираната машина служи по отличен начин на украинската армия: Американски БТР-и "Брадли" смазват един от най-модерните руски танкове (ВИДЕО)

There are three things you can watch forever. Like this Ukrainian M2 Bradley IFV obliterating a «no-analogue» russian T-90M tank.



📹: 47th Mechanized Brigade pic.twitter.com/4NwvEryE3Y