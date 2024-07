С американски БТР "Брадли": Украински затворници щурмуват руски позиции (ВИДЕО)

Войници от елитен батальон на украинската армия демонстрираха много ефективно използване на бронирана техника при щурм на руски позиции в Покровското направление. Припомняме, че това направление е най-горещото във войната в Украйна от октомври, 2023 година насам (с около месец изключение при руската офанзива през май, 2024 година в Харковска област) - там най-голямата украинска загуба е Авдеевка: Числата говорят как е в Украйна. Защо Русия е в ООН щом нарушава хартата ѝ? (ВИДЕО)

Кадрите не са уникални заради същността си, а защото всъщност става въпрос за бивши затворници. Долното видео показва как с помощта на американски БТР "Брадли", войници от специалния батальон "Шквал" на 47-ма украинска механизирана бригада се противопоставят на руското настъпление. Батальонът е съставен от бивши затворници, които са влезли доброволно в украинската армия – това беше урегулирано с нови законови текстове, припомнете си: Официално: Украйна приема престъпници в армията си

Soldiers of this special battalion "Shkval" of the 47th Separate Mechanized Brigade are already working in the Pokrovsk direction. A video shows Bradley IFV crews, clearing an enemy landing site. The "Shkval" fighters then landed and engaged the Russian infantry, securing… https://t.co/iF8AVUQguF pic.twitter.com/cnbANgxGjV