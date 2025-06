"Перфектният сценарий за Путин": Зеленски вразумява САЩ, републиканците се обръщат срещу мирния план на Тръмп (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Русия просто лъже Тръмп. Повечето държавни и правителствени ръководители споделят моето мнение и много се надявам Америка да види и разбере това. Това е най-важното нещо". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски в интервю за медийната мрежа Axel Springer Global Reporters, от която е част и Politico. То бе дадено в деня, в който държавният глава беше домакин на форума "Украйна - Югоизточна Европа" в Одеса, където участва и българският премиер: Росен Желязков: На Русия не трябва да бъде позволено да наложи мрачно съветско бъдеще на Украйна.

Лостовете за прекратяване на войната се намират в ръцете на Тръмп, защото "Путин не разбира от нищо друго освен от сила, а Америка има тази сила", заяви Зеленски. И добави по отношение на американския президент: "Колко силен ще бъде пакетът от санкции, зависи от него. Скоростта, с която ще се вземат решенията, зависи от него".

Все още обаче Тръмп не осъществява никакъв натиск върху Путин, а двете седмици, които републиканецът даде на диктатора, за да го убеди, че наистина желае мир в Украйна, изтекоха. Резултат няма - издирваният от съда в Хага стопанин на Кремъл отказва прекратяване на огъня, а думите на Доналд Тръмп не се променят: "Те губят 5000 войници на седмица": Има ли реален лост Тръмп да принуди Путин да спре войната? (ВИДЕО).

Зеленски добави, че срещата в Овалния кабинет на 28 февруари, на която стана знаменитият скандал с Тръмп и вицепрезидента му Джей Ди Ванс, е в миналото. Той очаква следващата среща в Белия дом да е "успешна и за двете страни". САЩ и Украйна са възобновили "конструктивния" диалог, смята украинският лидер.

"Тръмп вижда, че руската страна не е съвсем честна по отношение на войната. Русия не е искрена", добави той. Путин знае, че руската икономика страда, и се опитва да спечели време, каза още Зеленски. По думите му - по-строгите санкции ще доведат до по-нататъшно изчерпване на руския арсенал, което ще доведе до по-малко нападения срещу Украйна. В Сената в готовност е законопроект за сурови наказателни мерки срещу Москва, подкрепен от над 80 от общо 100 сенатори: Новите "смазващи" санкции срещу Русия: Конгресът срещу Тръмп. Руска петилетка за година в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

"За тях (руснаците, бел. ред.) е важно да покажат на Тръмп, че има дипломатически мост между Украйна и Русия, за да не се налагат санкции на Русия, докато текат преговорите. Защото Путин винаги може да каже: „Говорим помежду си! Ако бъдат наложени санкции, няма да има повече преговори". Путин не иска мир“, заяви Зеленски, цитиран от BILD (германският таблоид е част от същата мрежа).

В същото време украинският президент посочи, че Путин има и втора цел - иска "диалог без европейци и без американци", за да изолира Украйна. "Една дълга война без подкрепата на партньорите (за Украйна, бел. ред.) - за Путин това би бил идеалният вариант“, заяви украинският президент. Русия може да спечели само ако западните партньори се откажат от Украйна, смята Зеленски. Американското изтегляне от преговорите би било "перфектният сценарий" за Путин, смята той, цитиран от Politico.

На този фон американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) припомни думите на шефа на Пентагона Пийт Хегсет, че САЩ възнамеряват да намалят бюджета си за закупуване на оръжия за Украйна през 2026 г. Институтът прави оценка, че намаляване на американската военна помощ за Украйна няма да доведе до устойчив мир в Украйна, нито ще принуди Путин да преразгледа теорията си за победа. Теорията на Путин за победа предполага, че руските военни могат да поддържат пълзящ, постепенен напредък на бойното поле по-дълго, отколкото украинските сили могат да се защитят, и по-дълго, отколкото Западът е готов да подкрепи Украйна.

Междувременно европейските партньори на Киев продължават да уверяват и да показват, че оръжейната им помощ няма да секне. Очаква се Украйна да получи близо 1,7 млрд. паунда (2,26 млрд. долара) от Великобритания за закупуване на системи за противовъздушна отбрана и ракети, заяви украинският министър-председател Денис Шмихал на 11 юни. Новото финансиране ще бъде използвано за закупуване на ПВО системи Rapid Ranger и леки многоцелеви ракети Martlet. Rapid Ranger е мобилна система за противовъздушна отбрана с лазерно насочване, създадена за бързо разгръщане и ефективна срещу нисколетящи заплахи, включително дронове и хеликоптери. Обикновено тя се съчетава с ракетата Martlet, която е предназначена за използване срещу безпилотни самолети и леки летателни апарати.

Този месец Великобритания също обяви рекордна помощ за доставка на дронове. Става дума за 350 млн. паунда (473 млн. долара), което ще позволи тази година на Украйна да бъдат прехвърлени 100 000 безпилотни летателни апарата.

По време на изслушване за бюджета в Сената на 11 юни републиканските сенатори остро разкритикуваха министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заради усилията на администрацията на Тръмп да сложи край на войната в Украйна чрез преговори с участието на Русия. Заседанието разкри дълбоките разногласия в Републиканската партия по отношение на външната политика на САЩ - законодателите явно са против това, което правят президентът и правителството му. Начело на отпора застана сенатор Мич Макконъл от Кентъки - един от тримата републиканци, които гласуваха против утвърждаването на Хегсет. Той предупреди: "Репутацията на Америка е поставена на карта".

Макконъл, който сега е председател на комисията, контролираща финансирането на отбраната, отправи едни от най-силните си публични критики досега, като постави под въпрос дали САЩ ще продължат да защитават демократичните си съюзници от авторитарни заплахи. Той противопостави своята позиция - вкоренена в ангажимента за глобално лидерство от времето на Рейгън - срещу подхода на Хегсет, а и на Тръмп, "Америка на първо място". "Не искаме в края на този конфликт да има заглавие, в което да пише, че Русия печели, а Америка губи", каза Макконъл, цитиран от Politico.

На въпроса кой е агресорът в тригодишната война, Хегсет отговори: "Русия е агресорът". Само че избегна да заяви директно коя страна САЩ искат да видят победител. Вместо това подчерта, че президентът Тръмп бил ангажиран с постигането на мир. Хегсет прехвърли вината върху администрациите на Байдън и Обама, като твърди, че бавните реакции по време на техните мандати са позволили на Путин да завземе Крим и да нахлуе в Украйна. "Владимир Путин знае, че президентът Тръмп е силен", каза той, като заяви, че един договорен мир би укрепил глобалните позиции на Америка.

Сенатор Линдзи Греъм от Републиканската партия, който е един от двамата автори на новия законопроект за тежки санкции срещу Москва, постави въпроса дали Путин ще спре териториалните си амбиции, ако спечели позиции в Украйна. Председателят на Съвета на началник-щабовете генерал Дан Кейн отвърна, че не вярва, че Путин ще спре. Хегсет обаче отговори: "Това предстои да се види". Греъм упрекна този отговор и върна останалите към 30-те години на миналия век.

Демократите също изразиха загриженост. Сенатор Крис Кунс от Делауеър разкритикува администрацията за пропускането на помощта за Украйна в искането за бюджет за 2026 г. и предупреди да не се правят прекалено големи компромиси в името на мира. "Не можем да изоставим Украйна", каза той. Хегсет защити стратегията на администрацията, като нарече постигането на споразумение чрез преговори "проява на сила". "Алтернативата на безкрайната война, която до голяма степен се финансира от САЩ и се води от украинците... няма стратегически смисъл", смята той.

Зеленски пък открои друг притеснителен акцент по време на форума в Одеса на 11 юни. "Руските военни планове са насочени към този регион - Одеса - и след това към границите с Молдова и Румъния“, заяви той от черноморския пристанищен град. Москва се стреми да сее хаос в целия регион, за да отслаби Европа като цяло, смята украинският президент.

Малко след като Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., руският генерал Рустам Минекаев заяви, че контролът над Южна Украйна и осигуряването на сухопътен коридор към отцепилия се молдовски регион Приднестровие са сред военните цели на Москва. Кремъл никога не е потвърждавал официално тези цели.

Зеленски заяви, че целите на Русия се простират далеч отвъд Украйна. Той твърди, че Кремъл разпалва етническо напрежение на Балканите, намесва се в изборите в Румъния и се опитва да възстанови влиянието си върху бивши съветски републики като Молдова. Украинският лидер предупреди, че ако проруските сили спечелят парламентарните избори в Молдова през септември, това може да окуражи Кремъл да задълбочи намесата си в други европейски държави.

Ескалацията на активността на бойните действия в Украйна, която бе отчетена на 10 юни, е продължила и в рамките на следващото денонощие. Според официалните украински данни на 11 юни също е имало 220 бойни сблъсъка - никаква промяна спрямо ден по-рано. Това е с 46 повече сражения спрямо 9 юни. Руснаците са хвърлили 136 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 5 по-малко на дневна база. От тях 40 КАБ са пуснати в Курска област, на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думите на Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 6000 изстреляни снаряда - със 700 повече на дневна база. Руската армия е използвала малко под 3750 FPV дрона "камикадзе" - с около 600 повече за ден, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия.

Отново в Покровското направление боевете са най-интензивни - там украинската армия твърди, че е отбила 62 руски пехотни атаки. В спомагателното от юг Новопавловско направление са отблъснати 46 нападения, като генщабът на Украйна отново включва в сводката си селищата Константинопол и Богатир като места на боеве (руснаците явно не могат да поемат контрол задълго). На трето място е Курска област с 27 бойни сблъсъка за денонощието. Следват Лиманското направление с 22 руски нападения, Торецкото с 21 и Купянското с 13. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой атаки на силите на Руската федерация.

Има геолокализирани кадри, показващи украински напредък край Борова в Харковска област, близо до река Оскол. По-конкретно става въпрос за района на североизток - при Лозово. Там украинските сили са си възвърнали позиции северно от селището и така руснаците вече не упражняват пълен контрол върху района.

Руските войски пък имат напредък при Часов Яр в Краматорското направление - при мината, намираща се северно от града, сочат геолокализирани кадри, цитирани от ISW.

Потвърден е и руски напредък северно от Торецк. Руските военни блогъри твърдят, че силите на Путин напредват: северно от Дачно, към Олександро-Шултино (и двете северно от Торецк); североизточно от Щербиновка, северозападно от Яблуновка и югоизточно от Олександро-Калиново (всички западно от Торецк); и югоизточно от Русин Яр (северозападно от Торецк) Има данни за навлизане на руснаците в източната част на Яблуновка, но те не са потвърдени с геолокализирани кадри.

Има и видео от Торецкия фронт, което показва как руските сили се приближават до предните позиции на 20-а украинска бригада "Лубарт", което предизвиква интензивна престрелка. Украински изтребители неутрализират няколко руснаци, а оператори на дронове от 1-ви корпус на Националната гвардия довършват оцелелите, твърдят от украинската армия:

