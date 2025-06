Пламъците на войната в Близкия изток: Четвърта ракетна вълна от Иран, Израел съсипва ирански военни обекти (ВИДЕО)

Четвърта вълна от ракети и дронове беше отприщена от страна на Иран срещу Израел, след като само преди малко над 24 часа Тел Авив стартира операция "Изгряващият лъв" срещу Иран. Операцията започна с цел да бъде предотвратено бъдеще, в което Иран има ядрено оръжие. Ислямската държава беше тежко ударена, като нейният комплекс за обогатяване на уран в Натанз беше поразен в наземната му част, а МААЕ потвърди за атаки срещу други ирански съоръжения за обогатяване на уран – тези във Фордо и Исфахан, но без да може да дададе допълнителни данни дали и какви поражения има там. Прокремълският телеграм канал Shot, който е под санкции от ЕС за разпространяване на пропагандата на Кремъл и Владимир Путин, публикува информация, че е унищожено предприятие за обогатяване на уран и прилежащи лаборатории. В Натанз има каскади с центрофуги за обогатяване на уран, които се намират на 40-50 метра под земята – Още: Иран върви към ядрено оръжие: Военен анализ какво постигна Израел и какво предстои (ВИДЕО)

Additional footage showing air-defenses currently active over the city of Isfahan in Central Iran. pic.twitter.com/o08RfQKcf2 — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Сирените за въздушна тревога се включиха първо за районите на Северен Израел и Голанските възвишения. Появи се информация и в секцията с новини на живо за новата война на The New York Times за 10 ранени души в южната част на Тел Авив, по информация на израелската спешна служба, която после актуализира информацията и съобщи за 13 ранени. Някои са в среднотежко състояние, други имат леки наранявания. The Jerusalem Post обаче извади информация за 1 загинал и 63 ранени. Reuters съобщи, че заради иранските ракетни удари част от болниците в Израел вече са разположени в подземни помещения – става въпрос за полеви условия, в подземни паркинги там, където е възможно. Видеокадри от по-ранните ирански удари показват сериозните разрушения за израелска цивилна инфраструктура, макар че новият командир на Иранската революционна гвардия генерал Ахмад Вахиди обяви, че цел на тази ракетна атака на Иран са били три израелски авиобази в различни части на Израел - Още: Израел с първа официална информация за ранените при иранската атака (ВИДЕО)

Israeli air defense systems are responding to missiles launched by Iran in the early hours of the morning. pic.twitter.com/8Ya3zYzC7z — Clash Report (@clashreport) June 14, 2025

Several homes have suffered serious damage and there are a number of injuries, following the impact of an Iranian ballistic missile earlier in Central Israel. pic.twitter.com/SuRGOzOONt — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

At least 10 homes have been damaged by the Iranian ballistic missile impact to the south of Tel-Aviv, with several having been totally destroyed. Search-and-rescue operations are underway to clear the rubble of any survivors. pic.twitter.com/TDcbrOaP95 — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

NEW: Following Iran's missile strike, widespread destruction occurred in the Rishon LeZion area, south of Tel Aviv. pic.twitter.com/L4hsfkyZM7 — Clash Report (@clashreport) June 14, 2025

Още снощи се появи информация, че американската ПВО система THAAD се включва в отразяването на иранските ракетни атаки. Системата е предназначена да прехваща и унищожава балистични ракети с малък и среден обсег в крайната им фаза на полет.

Още: Трета вълна: Иран отново изстреля десетки ракети срещу Израел, порази сгради в Тел Авив (ВИДЕО)

Major interception efforts seen over Jerusalem in Central Israel. pic.twitter.com/qgq59ujZmn — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Tel Aviv under fire. Jerusalem shaken.

Iran launched dozens of missiles — most were intercepted, but not all. Some hit buildings. Fires burn. pic.twitter.com/cH3bxdM9qL — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025

Израел също не спира

Докато Иран отприщи четвъртата вълна от удари с ракети и дронове, израелските ВВС също не спират кампанията си в Иран. "Ал Хадад" предаде, че над 40 израелски изтребители са преминали през въздушното пространство на Ирак по маршрут към Иран.

Видеокадри от Иран показват израелски удар срещу 216-та бригада на иранската армия в Северозападен Иран. И още – израелските ВВС са ударили международното летище в Мехрабад, което се намира в иранската столица Техеран. Там са разположени ирански военни самолети – ГЕОЛОКАЛИЗИРАНИ КАДРИ показват горящи МиГ-29 и F-14. The New York Times обобщи, че Израел е атакувал най-малко 12 ирански военни обекта, включително бази и летища (в Техеран, Табриз, Исфахан, Керманшах, Арак). Уцелена е и иранска военна радарна и комуникационна станция близо до град Кудс:

Israeli airstrikes recently targeted the main base for the 216th Armored Brigade of the Iranian Army in the Zanjan Province of Northwestern Iran. pic.twitter.com/qEtmvNUzKZ — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

NEW: It is being claimed that Israel targeted Mehrabad Airport in Tehran. pic.twitter.com/T9LPVfVkns — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Reports now suggest that the Israeli Air Force has targeted a fuel and munitions depot, as well as several possible military aircraft tonight at Mehrabad International Airport in the Iranian capital of Tehran. pic.twitter.com/nG0WFGkd5L — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

A military communication and radar site near Qods, to the west of the Iranian capital of Tehran, was targeted within the last hour by the Israeli Air Force. pic.twitter.com/d30vadUovc — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

The New York Times публикува и материал на база информация от поне дузина източници от Иран, че Техеран не е очаквал Израел да удари преди да бъде проведен поредният кръг преговори за иранската ядрена програма на 15 юни. Много висши ирански командири са останали в обичайните си домове и това ги е превърнало в апетитна цел. Например, генерал Амир Али Хаджизадех, командирът на въздушно-космическото подразделение на Революционната гвардия, и неговият старши щаб пренебрегнаха заповед-препоръка да не се събират на едно място. Те са провели спешна среща във военна база в Техеран и бяха убити, когато Израел удари базата.

Вече има и вътрешни противоречия какво точно да прави Иран - дали да върви по пътя на пълномащабна война, дори с опит за сухопътни боеве, или аятолах Хаменей да мисли за слизане от поста. "Ако Хаменей ескалира, той рискува да предизвика по-опустошителна израелска атака, към която САЩ биха могли да се присъединят. Ако не го направи, рискува да съсипе режима си и да загуби власт", коментира Али Ваез, директор на проекта за Иран на Международната кризисна група. Първоначално планът на Иран е бил да се изстрелят до 1000 балистични ракети срещу Израел, за да се смаже противовъздушната му отбрана и да се нанесат максимални щети, според двама членове на Революционната гвардия. Само че операция "Изгряващият лъв" хвърли в хаос иранската армия и затова при първата вълна на иранските въздушни атаки към Израел са изстреляни само около 100 ракети.

На фона на тези удари, иранското външно министерство повтори, че всякакъв диалог в момента е абсолютно безпредметен, предава турският журналистически проект Clash Report. CNN добавя, че Техеран се е заканил да стреля по всяка база в региона на държава, която помага на Израел да нанася удари на иранска територия. Вече има слухове, че Иран обмисля да затвори Ормузкия проток – ако това се случи, цената на петрола със сигурност ще изхвърчи в небесата – Още: Иде ударно поскъпване на бензина? Цената на петрола може да изхвърчи при най-лошия сценарий за Иран