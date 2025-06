Трета вълна: Иран отново изстреля десетки ракети срещу Израел, порази сгради в Тел Авив (ВИДЕО)

Нови ракети са забелязани да летят над израелска територия. Това съобщава каналът Clash Report в социалната мрежа Х, като публикува и кадри от атаката.

Another scene from Iran’s missile attack on Tel Aviv. pic.twitter.com/t12RrCRKuF — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

NEW: Iranian ballistic missiles striking Tel Aviv City in Central Israel. pic.twitter.com/SgFhqRCyxI — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Според информацията, ракети са забелязани над столицата Тел Авив и други градове. На разпространените кадри, за които се твърди, че са отпреди минути, се виждат десетки ракети над главния израелски град.

NEW: Iranian missiles over the skies of Tel Aviv. pic.twitter.com/zqi3PTfZvF — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Съобщава се за избухна паника сред жителите на Тел Авив.

NEW: There is panic in central Tel Aviv. pic.twitter.com/onuhVE1Ra0 — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Израелската противовъздушна отбрана опитва да спре ракетите. Над града се води интензивна стрелба, а преди това е имало сирени за тревога в страната.

NEW: Israel's air defense system is attempting to intercept missiles launched from Iran. pic.twitter.com/ATuntzH0SO — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

На нови кадри се виждат и директни попадения на ирански ракети срещу Израел.

NEW: The moment the Iranian missile directly hit a building in Tel Aviv. pic.twitter.com/6s6SgUp0NX — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Третата вълна

Това е третата подобна вълна на атаки срещу Израел след операция „Изгряващият лъв“, започната от Тел Авив снощи. Днес следобед иранските сили проведоха ракетна атака срещу Израел.

In the town of Al-Za'im near Jerusalem, a house caught fire after shrapnel from a missile launched by Iran fell in the area. pic.twitter.com/Fg5Njx7FVa — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Припомняме, че по-рано вечерта имаше втора сериозна иранска атака, заради която бе обявена въздушна тревога на територията на цялата страна. Около час по-късно от израелското военно министерство обявиха, че хората могат да напуснат убежищата си, но да не се отдалечават много от тях.

NEW: Missiles launched from Iran toward Israel are visible over the skies of Jerusalem.



Siren alarms are sounding throughout the area. pic.twitter.com/pI4u9c2vNV — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Израелската армия обяви, че към територията на страната са изстреляни "десетки" ракети, като част от тях са били прехванати. Малко преди 2 часа българско време на жителите отново бе разрешено да напуснат убежищата. За момента не е ясно дали няма да има нова атака през следващите часове. Припомняме, че Техеран заплаши Тел Авив с тежка нощ.

Тревога в американското посолство в Багдад

Същевременно стана ясно, че сирени за тревога са активирани в американското посолство в иракската столица Багдад. Анализатори вече предупредиха, че американските военни бази в страната вероятно могат да се окажат също цел на иранските ракети.

Иран пък твърди, че е ликвидирал ръководителят на израелското военно разузнаване. За момента няма официално потвърждение за тона.