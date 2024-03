Пет са вече жертвите на бурята Моника във Франция, издирват две деца (ВИДЕО)

Още: 7 изчезнали след наводнения в Южна Франция (ВИДЕО)

Телата на загиналите бяха открити в населени места близо до Авиньон и до Монпелие. Две деца се издирват. Бурята „Моника“ донесе проливни дъждове, които предизвикаха наводнения и свлачище в Ница. Има издадени предупреждения и за лавини в Алпите, предава БТА.

March 10, 2024



