Планът на Зеленски за победа: Първа положителна реакция от САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Първи положителен сигнал от САЩ по отношение на т.нар. план за победа на украинския президент Володимир Зеленски във войната с Русия. Коментар по темата направи постоянният представител на САЩ в ООН Линда Томас-Грийнфилд на пресконференция за началото на 79-тото общо заседание на Генералната асамблея на ООН. На 24 септември се очаква американският президент Джо Байдън да говори пред асамблеята и да има новини дали Белият дом официално ще подкрепи плана.

"Видяхме предложението на президента Зеленски за постигане на траен мир. Смятаме, че той излага стратегия и план, които могат да работят. И трябва да видим как можем да улесним това, като разговаряме с всички държавни глави, които ще бъдат тук в Ню Йорк. Така че отново се надяваме да постигнем някакъв напредък, затова сме тук", каза американският посланик.

Самият Зеленски вече коментира пред CNN, че планът му в цялост ще бъде представен на Джо Байдън преди 79-тото общо заседание на Генералната асамблея на ООН. Той е заключен в 5 основни точки, като 1 от тях обхваща какво трябва да се свърши след края на активните военни действия. Засега няма подробности какво точно включват точките на плана – но вече има подробни коментари и анализи, че Украйна не може да спечели без разрешение да използва неограничено западни ракети и оръжие за удари по военни цели на руска територия. Говорителят на Държавния департамент на САЩ Матю Милър потвърди на редовния дневен брифинг, че американският държавен секретар Антъни Блинкен вече се е запознал с "елементи на плана" и очаква да го види в цялост.

Войната в Украйна: Операция "Курск"

1st batallion of the 8th SSO regiment working in the Kursk region. More Russian equipment, mostly armoured vehicles, were found and destroyed. pic.twitter.com/Pb3JVNVb6l — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 17, 2024

Украинската армия е успяла да превземе село Краснооктябърско в Курска област – това твърди по неофициална информация един от най-тясно следящите военните действия украински източници в социалната мрежа "Х" NOELReports, но след това коригира информацията и посочи, че украинците са в източната част на населеното място (КАРТА). Селото се намира на запад от най-пресния украински пробив на границата между Курска област и област Суми – превземането му подсигурява фланга на украинските части, които се бият в района на градчето Весело, по-на север. Популярният руски военно-пропаганден канал "Рибар" успокоява руснаците, че украинците „изглежда“ още не били превзели Весело.

Руската армия се опитва да пробие през Любимовка, но теренът там е труден и този опит може да се превърне в провал за руснаците. Това коментира Андрий Коваленко, ръководител на Украинския център за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна пред беларуската опозиционна медия NEXTA. По думите му, при опитите за настъпление руснаците постоянно биват удряни в тила с артилерийски огън, дронове и авиационни бомби и това пречи на логистиката им, като повишава рискът техни части да попадат в ситуации на обкръжение. Теренът там е сложен, затова има честа промяна на позиции – говорим за гористи местности и блата, които дават възможност за "партизански бой", добави Коваленко. Това не беше добре отчетено от "личния бодигард" на Владимир Путин – Алексей Дюмин, който ръководи руската "контраофанзива" в Курска област. Той не е военен стратег и това е добре за Украйна, смята Коваленко.

Putin's personal guard is leading the army into the Kursk trap



The prospects for the Russian army in the Kursk direction are not at all bright - they are trying to advance, but they are getting hit in the rear and risk getting into mini-kettles, Andriy Kovalenko, head of the… pic.twitter.com/Tue3gji3jW — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2024

На фона на този анализ "Рибар" признава, че украинската армия още има сили и ресурси за атаки точно в района на Любимовка, откъдето тръгна основният засега руски опит да бъде преобърната ситуацията в Курска област (ВИДЕО):

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Отново има рязко увеличение на боевете в самата Украйна – главно заради по-засилен руски натиск в Покровското, Кураховското, както и Краматорското направление.

Общо 194 бойни действия е имало на 17 септември спрямо 157 на 16 септември съгласно официалната сутрешна сводка на украинския генщаб. Има и засилен руски артилерийски обстрел – 4800 такива обстрела, което отново обаче е под границата от 5000, която руснаците минаваха почти всеки ден преди средата на септември.

(КАРТА) В Покровското и Кураховското направления украинският генщаб отчита съответно 51 и 49 отбити руски пехотни атаки. Най-много руски атаки в Покровското направление има при Гродовка и Новогродовка, казват украинците. "Рибар" твърди, че само 30% от Гродовка са под украински контрол и че Украинск вече бил превзет на практика от руснаците (защото 114-та бригада издигнала знамена в центъра на населеното място), но не е ясно дали украиската армия контролира още сметището в западната част на града – ако го контролира, украинската армия има добра позиция да вгорчи живота на руските части в Украинск. Че има руско настъпление в Украинск потвърждава и Deep State, като на картата там само северозападната част на града е под украински контрол.

Selidovo area.

The RuAF soldier hoists the Red Flag in central part of Ukrainsk



48.10213, 37.35728



48.10111, 37.36444



48.098750 37.364648 pic.twitter.com/gicUEvyQZ2 — Сливочный каприз (@creamy_caprice) September 17, 2024

В Кураховското направление, но откъм Времеевското, "Рибар" признава, че все още няма руски пробив директно в Угледар – текат боеве при мини номер 1 и 3.

North of Kostyantynivka/Костянтинівка first strike ~47.87783, 37.41510

🟡Final resting place 47.884241, 37.421571 Tank with mine roller damaged/destroyed

Sentinel is mildly helpful, but at least it's not contradicting things @GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/jvLU6Wmo77 — Toaster (@klinger66) September 17, 2024

(КАРТА) Вече се появиха видеокадри, които показват руска бомбардировка по т.нар. агрегатен (химически) завод във Вовчанск, Харковска област. Заводът дълго време беше руска позиция – бомбардировката от страна на руснаците подсказва, че те са загубили тази позиция. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) също коментира темата, с примери и данни от руски военни блогъри. Вчера излязоха данни и то от украински източник (NOELReports), че в Глубоко (на северозапад от Липци – втото направление на отдавна затъналата руска офанзива в Харковска област откъм Белгородска област) руските части са успели да си върнат загубени позиции.

Интересен щрих – руските ВВС бомбардираха база на руската армия в село Доломитно, близо до Бахмут (Краматорското направление). При Часов Яр, където са основните боеве, информацията в сводката на украинския генщаб потвърждава данни от ден-два назад, че има руски щурмови групи, преминали канала "Северски Донец – Донбас" на южния фланг, при Ступочки, но поне засега никой по-известен руски или украински източник не съобщава за голямо руско предмостие, което да срине цялата украинска отбрана по линията на канала.

