Планът за победа на Украйна: Ракети и пари без участието на САЩ? (ВИДЕО)

Няма да обявя съобщение за промяна на политиката на САЩ относно американските ракети в Украйна и използването им по цели на руска територия. Това обяви говорителят на Държавния департамент Матю Милър на редовен брифинг.

Милър отказа да отговори и на въпрос дали политиката ще бъде променена, предвид разговорите между американския президент Джо Байдън и британския премиер Кийр Стармър, както и между американския държавен секретар Антъни Блинкен и Киев.

