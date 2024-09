Нова порция смях в Курск: Русия евакуира нови населени места, докато обяснява как напредва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Задължителна евакуация на населените места в Рилска и Хомутовска община на Курска област беше официално обявена от изпълняващия длъжността губернатор на областта Алексей Смирнов. Той оповести решението в официалния си канал в Телеграм.

"Уважаеми сънародници, моля ви да се отнесете с разбиране към настоящата ситуация и да следвате всички препоръки на силите за сигурност и местните власти", написа Смирнов в Телеграм - Още: В Курска област: Русия евакуира няколко погранични селища

Решението беше посрещнато с присмех от украинска страна предвид продължаващите усилия на руската пропагандно-информационна машина да "прерисува" картината за Курска област и как руската армия започва успешна контраофанзива там. Най-добре ситуацията със задължителната евакуация беше онагледена с карта откъде трябва да бягат руснаците заради украинската заплаха – още по-на север и отвъд досега известните украински позиции при Коренево и Глушково в Курска област:

Междувременно, в Курска област става все по-горещо за руснаците. Видеокадри от град Весело показват унищожаване на руска военна техника и на руски военни позиции. Весело е най-новата точка, атакувана от украинците – на запад от Глушковски район. Известният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от говорителя на руското военно министерство Михаил Звинчук, потвърждава, че в района на Глушково украинците атакуват още Краснооктябряско и Медвежо, като отрича да има пробив, защото излязоха непотвърдени данни, че първото село е овладяно от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ):

Soldiers of the 95th Air Assault Brigade destroyed Russian equipment and ammunition east of Veseloye in the Kursk region. pic.twitter.com/vOTRt8PQOr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 16, 2024

Airstrikes on Russian positions on the eastern outskirts of Veseloye, Kursk region. pic.twitter.com/1kLw2eVXP9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 16, 2024

Another large Russian mechanized assault took place in Lyubimovka, Kursk region. The outcome of the attack is currently unknown but Russia definitely has presence in the close vicinity to the west. pic.twitter.com/RV29ZmcdGW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 16, 2024

Руски атаки обаче има – както и видеа, които ги показват. При Плехово 129-та бригада на украинската териториална отбрана отби руска пехотна атака ("Рибар" обобщава как има "противоречива информация" за руски щурмови групи в покрайнините на Плехово), а при Любимовка е имало руска атака с бронирана техника, но засега не е ясно какъв точно е резултатът. "Рибар" добавя, че имало две освободени села и предизвиква смях с констатацията си за това: "Руското министерство на отбраната обяви контрол над Успеновка, но това все още не е възможно да се потвърди с видео материали, както и освобождаването на Дарино". Каналът признава и, че не е много ясно дали руската армия е превзела село Борки, което руското военно министерство също прокламира:

In the Kursk region near the village of Plekhovo, Ukraine's 129th Territorial Defense Brigade repelled an attack by a Russian platoon. The Ukrainian soldiers reportedly forced them to retreat, and one of the fleeing groups was taken out by the brigade's FPV drone operators. pic.twitter.com/MmHm8AicVU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 16, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна остава висока, но вече е пределно ясно, че е далеч от рекордите от 200 и повече бойни сблъсъка (215 за едно денонощие е най-голямото количество) от началото на септември. За денонощието на 16 септември е имало 157 бойни сблъсъка по целия фронт, което е 16 по-малко на дневна база съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. Прави впечатление и, че и руските артилерийски обстрели намаляха с около 20% спрямо най-тежките времена от август и началото на септември – около 4000 на денонощие през последните няколко дни спрямо над 5000 преди това.

Отново най-голямото напрежение и най-големият руски натиск са в Кураховското и Покровското направление – 42 и 40 отбити руски пехотни атаки според украинския генщаб. В Лиманското направление е имало 21 руски пехотни атаки, в съседното на север Купянско направление – 11, а в Торецкото направление пак има по-висока руска активност – 19 руски пехотни атаки.

Специално за Купянското направление украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец предупреждава, че руснаците скоро ще преминат река Оскол в района на село Песчано и така ще раздели украинското предмостие там на две части: по-малката, северна (Купянска) и по-голямата, южна (Боровая). "В тази връзка си струва да се подчертае, че в посока Синковка - Петропавловка противникът също напредва в района между самата Синковка и железопътната линия, водеща от север към Купянск-Узловая", добавя той: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

Макар Краматорското направление да остава далеч от най-активните, Машовец предупреждава, че има руски пробиви през канала "Северски Донец – Донбас" и че има ограничени руски позиции в покрайнините на самия град Часов Яр (КАРТА)

За Торецк украинският анализатор посочва, че руснаците атакуват града откъм село Северно, по улица "Дзержински". "В момента продължават ожесточените боеве в района на хлебокомбината и затвора", казва той и прави оценка, че руските сили се "промъкват" само откъм село Северно, не и откъм Железно. И Машовец, и "Рибар" посочват, че сега руснаците атакуват към центъра на Нелеповка, след като е имало успешна украинска контраатака в южните покрайнини на селото – то се намира малко по-на север от село Ню Йорк, което не е изцяло в руско владение, но руската армия го контролира в по-голямата му част.

За Покровското направление Машовец предвижда, че руската армия скоро ще стигне до Журавка, пред Гродовка – според него обаче основната непосредствена руска цел си остава Селидово, като нещата там са опасни, но не и неспасяеми. Машовец обръща внимание специално на линията Селидово – Горняк и че не бива да се допуска руснаците да преминат река Волча в района на селата Цукурино и Вознесенка. "ВСУ продължават да държат района Горняк - Желание Второ - Александропол - Кураховка, отбранявайки поречието на река Волча", казва украинският експерт. Думите му косвено се потвърждават от "Рибар" - че сега боеве има в село Желание Първо. А в Максимиляновка изглежда украинците са си върнали някои позиции в западната част на селото - има геолокализирани видеокадри на руски обстрел по нови украински позиции, които го подсказват т.е. руската армия още не може да започне стабилно атаки в източните покрайнини на Селидово:

Още: Оценка: Путин ще разчита все повече на Ким - Русия не смогва с високите нива на загуби в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

И тази нощ Русия обстреля Украйна с дронове клас "Шахед". От 51 изстреляни са свалени 34, още 12 са "приземени" с електронно заглушаване, а други 2 са били "върнати" обратно към руска територия заради заглушаването.

Силата на армията

На този фон, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин подписа нов указ за увеличаване на състава на руската армия. Накратко – руските войници стават 1 500 000, а общо персоналът, който служи в руската армия, става 2 389 130 души. Това не е изненада – още през есента на 2022 година, когато военен министър на Руската федерация беше Сергей Шойгу, беше обявена мащабна реформа на руската армия: С указ на Путин: Щатната руска армия става 1,5 млн. военнослужещи

За сравнение – украинското издание "Правда" публикува материал, в който се обръща внимание на думи на полския външен министър Радослав Сикорски. Той посочва, че все още няма достатъчно на брой доброволци-украинци, за да бъде формирана бригада от Украинския легион в Полша: "Чакаме (да дойдат хора)". Обикновено за една бригада са необходими между 3000 и 5000 души: Сикорски: Няколко хиляди доброволци вече са се записали в украинския легион в Полша

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) не пропуска да каже в своя дневен анализ как забавянето в западната военна помощ и недостатъчното ѝ количество пречат на Украйна да се справи с недостига на войници - с препратка към интервю на Зеленски от миналата седмица, че той очаква 14 нови бригади, въоръжени със западно оръжие, но заради недостига му и бавните доставки досега не са готови дори 4. В същия дух говори и командващият украинските сухопътни сили генерал Олександър Павлюк - той коментира, че има хора за 10 нови бригади, но се чакат оръжие и техника от западните партньори.

Обаче отново, този път в руски телевизионен ефир, зам.-директорът на Сбербанк Станислав Кузнецов коментира, че годишно телефонни измамници крадат от руснаците 250 млрд. рубли. 100 млрд. от тях отиват в помощ на украинската армия – за този гигантски проблем за Руската федерация вече се говори нееднократно, припомнете си - Още: Кражби за милиарди: Украйна побърква Русия с телефонни измами