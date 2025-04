По-добре да наторяват земята, отколкото да попаднат в плен. Руски пропагандист призовава войниците да се самоубиват (ВИДЕО)

Самоубийството в руската армия не е грях, а самоубиецът е последовател на Христос, той е светец и трябва да бъде опят като светец. Тази теория е на дневен ред в Русия, благодарение на пропагандиста Сергей Карнаухов. Той сподели за случай, в който майка на самоубил се руски войник се оплаква, че свещеникът е отказал да прочете молитва на гроба му. Карнаухов намира точния свещеник, който утвърждава, че самоубийството в бой не е грях.

По време на предаването към разговора се присъедини и командирът на разузнавателната група "Ахмат" Бекхан Юнусов. Той също призова войниците да се самоубиват, като даде пример с бойците от своя отряд, на които е забранено да се предават. Юнусов е убеден, че войниците имат право да се предадат само в случай, че са ранени или загубили съзнание. Тези, които доброволно предадат оръжието си Юнусов нарече "предатели", които трябва да се изпращат в затвора веднага след връщането им. Той припомни, че доброволното предаване в плен се наказва от 3 до 10 години затвор. "Всеки, който се предаде е предател", каза още Юнусов.

Russian state propaganda keeps pushing soldiers toward suicide. On state TV, POWs are branded as criminals and traitors, with calls for them to kill themselves instead of surrendering. Propagandist Sergey Karnaukhov now claims suicide in battle isn’t a sin. pic.twitter.com/s2tvzSuBQv