Добре де, има пленени от "Ахмат": Генералът на Кадиров с признание (ВИДЕО)

Чеченският генерал Апти Алаудинов, който е командващ на отряда "Ахмат" и един от приближените на чеченския лидер Рамзан Кадиров, вече е доста популярен с постоянните си обяснение за ситуацията в Курска област, отново блесна.

След като уверено обяви как в Курска област не бил пленен нито един боец на "Ахмат" и беше хванат в лъжа от украинската армия, Алаудинов смени плочата - имало пленени. Те обаче били "само трима" и не били от специалните части на "Ахмат", а от батальона "Ахмат-Чечения": Генералът на Кадиров: Никой от "Ахмат" не е пленен в Курск. Украинците му върнаха документи (ВИДЕО)

The commander of the Akhmat special forces, Alaudinov, has admitted that Kadyrov's military personnel were captured near Kursk in Ukraine. However, according to his excuses, he is not talking about his special forces, but about the Akhmat-Chechnya battalion. pic.twitter.com/MxVUxGEjiW