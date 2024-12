Колапсът на режима на Башар Асад в Сирия отново потвърди неопровержимия факт, че процентът на подкрепа на избори за диктатор, автократ или узурпатор точно преди да падне е най-висок и не означава нищо. Асад имаше 95% подкрепа – нито един от тези проценти не излезе да го защити срещу сирийските бунтовници. Това пише "Независимая газета", като напомня, че освен преизбирането на Асад през 2024 година за президент на Русия беше преизбран и Владимир Путин, с рекордните почти 88%.

Уникалното съждение е представено в преглед на руския печат от кореспондента на BBC в Русия Стив Розенберг.

Неслучайно символът на Русия е двуглав орел, като двете глави гледат в различни посоки. Това показва дълбочината на двойнствеността на руснаците, отбелязва Розенберг и дава за пример съдържанието на "Комсомолская правда" - коледна елха редом с ракетата "Орешник", за която излязоха нови украински данни: че в нея има компоненти, произведени от 2017 година и това отново подсказва, че става въпрос за руския междуконтинентален проект "Рубеж".

Още: Глобална екокатастрофа: Петролният разлив в Керченския пролив задушава руското крайбрежие (ВИДЕО)

One Russian paper today: “Assad’s fall confirms the indisputable fact that the percentage of votes won by a dictator/autocrat/usurper at an election before he falls means absolutely nothing. None of that ‘95% support’ came out to defend him.” #ReadingRussia pic.twitter.com/ndBWoECZG6