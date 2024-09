Путин даде официална власт на над 300 ветерани от войната в Украйна: Каква е целта?

Кремъл използва регионалните избори в Русия, които се проведоха от 6 до 8 септември, за да интегрира доверени на режима ветерани от войната в Украйна в руското правителство и сред местните власти.

Това вероятно е част от продължаващия опит за успокояване на руските военнослужещи, за увеличаване на вътрешната подкрепа за войната и за създаване на местни кадри, свързани с Кремъл, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Изпълняващият длъжността секретар на управляващата партия „Единна Русия“ (формацията на диктатора Владимир Путин) Владимир Якушев заяви на 9 септември, цитиран от ТАСС, че 308 от общо 380 руски ветерани (или 81%), които са се кандидатирали за различни постове на регионалните избори, са спечелили мандати.

През юли „Единна Русия“ обяви, че ще издигне над 300 руски ветерани от войната в Украйна, някои от които са участници в програмата на Кремъл „Време на герои“, за да се кандидатират на изборите. През август Якушев заяви, че основният приоритет на партията е да подкрепи кандидатите ветерани по време на изборния цикъл.

Издирваният от съда в Хага за отвличане на украински деца Владимир Путин стартира програмата „Време на героите“ през февруари 2024 г., за да подготви руски ветерани за служба в правителството. ISW прави оценка, че програмата може да има за цел и да стимулира руснаците да се бият в Украйна, представяйки руската военна служба като път към правителствена кариера.

На 9 септември руската Централна избирателна комисия (ЦИК) обяви, че бившият секретар на „Единна Русия“ Андрей Турчак е спечелил регионалните избори в Република Алтай и официално е станал ръководител за следващите пет години. Съобщава се, че първоначално Кремъл е възложил на Турчак да разшири програмата „Време на героите“ преди президентските избори в Русия през март 2024 г. По-късно Путин понижава Турчак до временно изпълняващ длъжността ръководител на Република Алтай - един от най-изостаналите в икономическо отношение региони в Русия на повече от 4000 км от Кремъл. Каква е причината? Вероятно става дума за това, че Путин приема Турчак като "нелоялен" заради случай от 2023 г. и по-конкретно - поради предишната му принадлежност към ЧВК „Вагнер“ и неуспеха му да интегрира ветераните в правителството.

Няколко свързани с Кремъл военни блогъри публично отбелязаха изборната победа на Турчак и изтъкнаха усилията му в подкрепа на войната. Изборната победа на новия ръководител на Алтай и съпътстващата я медийна кампания, отбелязваща постиженията му по време на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, може да са част от усилията на Кремъл да развие програмата „Време на героите“, смятат експертите от вашингтонския мозъчен тръст.

Възможно е режимът на Путин да се опитва да превърне „Единна Русия“ във водеща партия в областта на ветераните, за да подготви руското общество за дългосрочни военни усилия, като изпревари появата на алтернативни политически партии или движения, които биха могли да привлекат именно тези ветерани. Програмата „Време на героите“ също така показва, че Кремъл все повече милитаризира своето общество и правителство, което може да има дългосрочни последици за руската вътрешна и външна политика.

Друг любопитен аспект от регионалните избори е, че Кремъл се въздържа да смени изпълняващия длъжността губернатор на Курска област Алексей Смирнов, вероятно за да продължат да се омаловажават обществените последици от нахлуването на Украйна. Руската ЦИК обяви, че Смирнов е спечелил изборите за губернатор на Курска област с над 65% от гласовете.

Източници, близки до Кремъл, заявиха пред руското опозиционно издание „Медуза“, че режимът на Путин не е обмислял отмяна на изборите за губернатор на Курска област и местните избори там, тъй като подобен подход би създал паника в региона и би подкопал усилията на Москва да накара руснаците да приемат нахлуването на украинците като „ново нормално явление“.

Председателят на ЦИК Елла Памфилова заяви преди три дни, че в Курска област е имало една от най-високите избирателни активности на губернаторските избори. Това изказване вероятно е част от усилията на Кремъл да убеди руснаците, че нахлуването на Украйна не е повлияло на руското общество.

На 5 септември Владимир Путин заяви по подобен начин, че Украйна е възнамерявала с нахлуването си през границата да раздели руското общество, но вместо това навлизането е довело до по-нататъшно "обединение" на Русия. Доколко обединено е обществото - на фона на разпространяващите се кадри с руснаци в Курска област, които поздравяват украинците, - е друг въпрос.

