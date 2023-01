Подоляк: МОК наблюдава с наслада как Русия унищожава Украйна

„МОК е пропагандатор на войната, убийствата и разрушението... МОК с удоволствие наблюдава как Русия унищожава Украйна и след това предлага на Русия трибуна за популяризиране на геноцида и насърчаване на по-нататъшните убийства“, пише той.

По думите му вероятно служителите на МОК са финансово поощрени от Русия.

ОЩЕ: Зеленски поиска от Макрон да не допуска руски спортисти на Олимпийските игри

„Очевидно руските пари, с които купуват олимпийското лицемерие, не миришат на украинска кръв. Така ли е, г-н Бах [президентът на МОК Томас Бах - бел.ред.]?“ пита Подоляк.

#IOC is a promoter of war, murder&destruction. The IOC watches with pleasure RF destroying 🇺🇦&then offers 🇷🇺 a platform to promote genocide&encourages their further killings.

Obviously ru-money that buys Olympic hypocrisy doesn’t have a smell of 🇺🇦 blood. Right, Mr. #Bach?