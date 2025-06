Иран изстреля хиперзвукови ракети при нова атака срещу Израел (ВИДЕО)

Иран изстреля хиперзвукови ракети при нова вълна от атаки срещу Израел, на шестия ден от конфликта между двете страни, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес. Хиперзвуковите ракети "Фатах" "успешно пробиха отбраната на израелския режим", посочи държавната телевизия. Израелската армия заяви тази вечер, че е засякла нови изстрелвания на ракети от Иран срещу Израел и призова хората в Централен Израел да се укрият в бомбоубежищата, пише БТА.

Също тази вечер Техеран призова жителите на израелския град Хайфа да се евакуират, съобщи иранската държавна телевизия. Още: Техеран предупреди жителите на Хайфа да се евакуират

Началникът на генералния щаб на иранските въоръжени сили Абдолрахим Мусави призова вчера жителите на Хайфа и Тел Авив да се евакуират с оглед на предстоящи "наказателни" операции. Засега обаче няма данни да са уцелили нещо значимо.

Иран вероятно изстреля балистична ракета със среден обсег Хорамшахр-4, наричана също Хейбар, към Израел тази вечер, съобщи Clash Report в социалната мрежа Х. Изглежда е изстреляна само 1 ракета. Тя може да поразява цели на разстояние до 2000 км и да носи бойна глава с тегло 1500 кг.

Ракетата използва хиперголично течно гориво, което позволява бърза подготовка за изстрелване (~12 минути). Тя достига скорост Мах 16 извън атмосферата и Мах 8 в атмосферата.

Според израелски данни са изстреляни 2-3 ракети, а видеото показва само една балистична ракета "Хорамшахр" 4 (балистична ракета със среден обсег, носеща до 1500 килограма бойна глава и с обсег 2000 километра).

Още: МААЕ: Не сме виждали признаци Иран да работи по ядрено оръжие (ВИДЕО)

Iran likely fired Khorramshahr-4, also called Kheibar, medium-range ballistic missile to Israel tonight.



It appears only 1 missile was fired.



It can strike targets up to 2,000 km away and carry a 1,500 kg warhead.



The missile uses hypergolic liquid fuel, allowing fast launch… pic.twitter.com/LxXEw0ZsQ6