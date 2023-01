Пожар обхвана голям търговски център близо до Москва (ВИДЕО)

Не за пръв път въпросният пазар гори - през 2017 година там беше опожарена площ от 52 000 квадратни метра. Сега обаче огънят е обхванал по-голяма площ - 2100 квадратни метра.

Съсобственик на "Синдика" е руският сенатор Арсен Каноков.

Another fire near #Moscow. This time on the territory of Sindika market



The fire broke out in a two-story warehouse with building materials. The area of the fire is 2100 m².



In 2017, Sindika shopping center has already burned, then the fire area was 55 thousand m². pic.twitter.com/VmmkEz13XB