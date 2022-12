Пожар отклони линии на градския транспорт в Санкт Петербург (ВИДЕО)

Според информация на контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС пожарът е тръгнал от съседна сграда. Огънят е обхванал 500 квадратни метра. Гасенето е трудно, защото в "Ириновски" има много смазочни масла и други лесно възпламеними продукти за автомобили.

По последни данни пожарът е локализиран. Няма данни за пострадали. Заради огъня обаче са отклонени три автобусни линии (15, 28,290) на градския транспорт и един трамвай (10).

The Irinovsky car market in St. Petersburg is on fire. pic.twitter.com/4xGvdgLb1q