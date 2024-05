Пожар след атака с ATACMS там, където е имало руска система "Искандер-М": Сателитни снимки

Ударът беше извършен срещу каменна кариера при село Лухово, североизточно от Евпатория. Тогава руското военно министерство обяви, че е свалило 4 ракети ATACMS. Сателитни снимки, публикувани от Радио Свобода обаче сочат, че в кариерата е имало следи от пожар - снимките са от 5 май, като има съпоставка със същото място и снимки от 20 април, показващи обекти, приличащи на установки на "Искандер-М".

Атаката с ATACMS стана в нощта на 3-ти срещу 4-ти май. Още тогава се появиха сателитни данни от НАСА за сериозен пожар във въпросната кариера: Русия казва: Свалихме 4 ракети ATACMS над Крим. Защо тогава има голям пожар?

"Radio Liberty" published satellite images of the Crimean quarry, which was allegedly hit by ATACMS missiles on the morning of May 5



1) The May 5 image shows traces of fire around the quarry.



2) The images of April 20 show at least 4 installations similar to Iskander-M. pic.twitter.com/gJVXWAu8K6