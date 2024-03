Появиха се снимки на предполагаемите извършители на касапницата край Москва (СНИМКИ)

Същевременно стана ясно, че нападателите са причинили пожара, изпепелил огромна част от залата. По първоначална информация те са носили туби с бензин и са запалили сградата. Руските огнеборци продължават битката със стихията, която обхвана една от най-известните концертни зали в страната.

Terrorists set fire to the "Crocus City Hall" building in Moscow using gasoline: they had containers with fuel in their backpacks



The Russian Emergencies Ministry said that the fire was localized and they were trying to extinguish it. pic.twitter.com/ehIaLwCgRm