Дежавю: Атаки със спринцовки и масови арести на музикален фестивал във Франция (ВИДЕО)

Френската полиция е задържала 12 заподозрени, след като 145 души са съобщили, че са били убодени със спринцовки по време на ежегодния фестивал на уличната музика в страната този уикенд. Милиони хора излязоха по улиците на Франция в събота вечерта, 21 юни, за събитието. Властите съобщиха за "безпрецедентни тълпи" в столицата Париж. Преди фестивала феминистката, известна с прякора си Abrège Soeur, предупреди в интернет, че в социалните мрежи се отправят призиви жените да бъдат нападани със спринцовки. Не е сигурно къде и от кого са били направени подобни публикации.

Министерството на вътрешните работи на Франция съобщи, че 145 души от цялата страна са били намушкани с игли по време на музикални събития на открито в страната. Полицията в Париж съобщава за 13 случая в столицата. Общо арестите са били над 370, включително 90 в столицата, като за постонно полицията е задържала само част от хората. Сериозно ранените са 14, а още 13 представители на правоприлагащите органи са пострадали.

Властите не казват дали става въпрос за случаи на убождане с игли с наркотици като рохипнол (известен като "хапче за забравяне") или GHB. Те се използват, за да се доведат жертвите до състояние на объркване или безсъзнание и да бъдат те уязвими за сексуално посегателство.

"Някои от жертвите бяха откарани в болница за токсикологични изследвания", заявиха от министерството, цитирани от The Guardian.

В Париж започнаха разследвания, след като трима души, включително 15-годишно момиче и 18-годишно момче, съобщиха, че са били намушкани при отделни инциденти. И тримата са съобщили, че се чувстват зле, казаха от прокуратурата.

В цяла Франция са арестувани 12 заподозрени, съобщи вътрешното министерство. Сред тях са четирима души в югозападния град Ангулем, заподозрени, че са нападнали около 50 души.

Двама мъже са били арестувани и в центъра на североизточния град Мец по подозрение за нападения със спринцовки. Регионалната обществена телевизия France 3 съобщи, че единият мъж е бил хванат със спринцовка, а жена, която се оплакала, че е била убодена с такава, е разпознала другия нападател.

Местната прокуратура в Мец съобщи, че предполагаемите жертви се смятат за лица под 18 години. Единият от предполагаемите заподозрени, мъж на 20 години, е бил известен на полицията за насилие и преди.

Местната обществена радиостанция Ici France съобщи, че няколко млади жени са се оплакали, че са били намушкани със спринцовки в Еврьо и Руан - в региона на Нормандия. Една жена е била откарана в болница с болки в лявата ръка, където според нея е била забита игла.

В западния град Тур 13 жени се оплакали на дежурните служби по време на музикално събитие, че някой ги е убол със спринцовка.

Възобновените опасения от нападения със спринцовки идват в момент, когато Париж се подготвя за сезона на летните музикални фестивали.

