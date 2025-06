Новата украинска ракета "Сапсан" чак до Москва? ВСУ може да "изненадат врага" (ОБЗОР - ВИДЕО)

„Ще продължаваме да изненадваме нашите врагове“. По този начин ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак отговори на въпрос на британското издание The Times дали новата балистична ракета „Сапсан“ може да достигне Москва. Руската столица се намира на около 480 километра от украинската граница. Началникът на кабинета на Володимир Зеленски не каза нито „да“, нито „не“, а добави само: „Нещата се движат много добре“.

В навечерието на Нова година (2025 г.) Украйна за първи път демонстрира възможностите на балистичната си ракета "Сапсан". Тя е произведена изцяло в страната и е създадена в условия на пълна секретност. Според "Дойче веле" обсегът й е около 500 км във версията, която не е за износ, а за вътрешна употреба. "Сапсан", която вече е използвана в бойни действия, носи 480-килограмова бойна глава - два пъти по-голяма от тази на ATACMS. Тя може да достигне скорост до 700 км/ч.

Още: На Нова година: Киев показа новата си балистична ракета "Сапсан" (ВИДЕО)

"Сапсан" – в превод "сокол скитник", е балистична ракетна система с малък обсег, разработена от KB Pivdenne и PA Pivdenmash (бел. ред. - "ЮжМаш" - това предприятие беше цел на руската ракета "Орешник"). Тя е предназначена да комбинира характеристиките на тактическа ракетна система и система за залпов огън. Първоначалната версия на ракетата, за собствена употреба на Украйна, трябваше да има обсег от 500 километра. По-късната версия, разработена за износ, има обхват, ограничен до 280 километра, за да попадне в границата от 300 км, определена от Режима за контрол на ракетните технологии, който се стреми да ограничи разпространението на ракети и ракетна технология.

Снимка: стопкадър от YouTube

В „много случаи“ украинците ще успяват да изненадат руснаците, смята Ермак. Руските сили да преценяват що за голямо техническо умение и брилянтност притежават Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), се разбра още от думите му. Те станаха видни с операция „Паяжина“, която постави руската стратегическа авиация на колене на 1 юни и показа, че украинците могат да атакуват „всеки инч“ руска територия – от Камчатка до Калининград, пише The Times.

Украинският Telegram канал "Офицер+", поддържан от лейтенант от ВСУ с позивна "Алекс", също коментира темата. "В публичното пространство не се говори много за „Сапсан“, кога и на какъв етап е проектът за украинска балистична ракета. Мисля, че ще бъдете приятно изненадани от някои факти, защото работата по ракетата се извършваше повече от една година, имаше изпитания, включително и бойни. В това отношение ние бяхме няколко крачки напред с информацията, която рекламирахме по този въпрос, така че ви съветвам да се подготвите", пише той.

Неизвестни досега детайли от операция "Паяжина"

В тази връзка ръководителят на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Василий Малюк разкри някои нюанси от операцията срещу руските военни летища, които не бяха известни до момента за широката публика. Според него в "Паяжина" са били използвани общо 117 безпилотни самолета - уникални ударни дронове, оборудвани с кумулативно-фрагментационни заряди с тегло 1,6 кг. Това означава, че дронът прогаря корпуса на самолета, който е взел за мишена, и се взривява вътре в него, нанасяйки максимални щети на целта.

The Head of the Security Service of Ukraine reveals new details about the operation "Spiderweb".



According to Vasyl Maliuk, a total of 117 drones were used in the operation to destroy the enemy’s strategic aviation. These were unique strike UAVs equipped with 1.6 kg… pic.twitter.com/dliPiu96JP — WarTranslated (@wartranslated) June 23, 2025

"Целите бяха ракетните носители. Дроновете се насочваха предимно към горивните резервоари, авиониката и точките за монтиране на ракетите" на тези изтребители, каза Малюк. Припомняме, че според СБУ украинците са поразили 41 руски изтребителя на пет военни летища, а част от тях са напълно унищожени: Операция "Паяжина": Норвегия и "тайната" ѝ роля.

Подготовката на операцията е отнела 1 година, 6 месеца и 9 дни, като е започнала през ноември 2023 г. Хората, които са изградили корпусите на дроновете, не са знаели, че това са безпилотни самолети. Тези, които са ги транспортирали, също не са били информирани за целта на мисията, отбеляза ръководителят на СБУ.

Любопитен момент е, че руските митничари е трябвало да бъдат подкупени, за да пропуснат оборудването на територията на Русия, добави той. Именно от руска земя СБУ успя да осъществи операцията си - чрез складирани дронове в кутии, пренасяни от камиони. Всичко се е пазело в строга тайна. Само президентът Володимир Зеленски и един офицер от СБУ са били запознати с всички подробности, каза Малюк.

Още: Русия спешно прехвърля стратегически бомбардировачи в Далечния изток след украинските удари (СНИМКИ)

От септември Русия може да изстрелва до 700 дрона "Шахед" на ден, предупреждават междувременно от украинските сухопътни войски: "Може да видим 300-400 безпилотни самолета, които да удрят градове като Харков или Киев всеки втори ден. Повечето от тях ще поразяват цели".

Starting September, Russia could launch up to 700 Shaheds per day, warns Ukrainian Ground Forces officer Yaroslavskyi. “We may see 300–400 drones hitting cities like Kharkiv or Kyiv every other day. Most will hit targets,” he told RBC-Ukraine. pic.twitter.com/4RgEnZcRZJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 23, 2025

Още: Ново ужасно "подобрение" прави руските "Шахед"-и още по-унищожителни (ВИДЕО)

Помощ за Украйна от Великобритания: дронове с голям обсег

Украинският президент Володимир Зеленски обяви споразумения с министър-председателя на Обединеното кралство Киър Стармър за съвместно производство на отбранителни продукти и за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна. Киев и Лондон ще правят заедно дронове с голям обсег, заяви той на 23 юни от "Даунинг стрийт". Целта е да се накара Русия "да мисли за мир", след като диктаторът Владимир Путин отказва прекратяване на огъня. Президентът на нападнатата от Руската федерация страна не даде повече подробности.

Зеленски каза, че основната му цел е „да спаси колкото се може повече животи“ и да „спре руския терор“. Той призова за „максимална политическа и дипломатическа координация“ и по-тясна работа по „съвместни проекти в областта на отбраната и производството на оръжия“, цитира думите му The Guardian.

Zelensky announced agreements with UK PM Keir Starmer on joint defense production and strengthening Ukraine’s air defense. pic.twitter.com/mmXBN79tZY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 23, 2025

Зеленски и премиерът на Обединеното кралство се срещнаха с украински военнослужещи, които се обучават във Великобритания. Около 58 000 души са обучени в рамките на операция "Интерфлекс", която се провежда вече трета година с подкрепата на 13 държави. "Само след няколко седмици тези войници ще се завърнат у дома, готови да защитават Украйна", каза украинският лидер.

🇺🇦🇬🇧 Zelensky and UK PM Starmer met with Ukrainian troops training in the UK. Around 58,000 have been trained under Operation Interflex, now in its third year with support from 13 nations. “In just a few weeks,” Zelensky said, “these soldiers will return home, ready to defend… pic.twitter.com/hKCHYyzSZF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 23, 2025

Според генералния секретар на НАТО Марк Рюте тази година Украйна ще получи военна помощ в размер на 35 млрд. евро. Европейските съюзници и Канада са обещали подкрепата и са поели ангажимент значително да подобрят усилията си за укрепване на украинската противовъздушна отбрана.

Още: Русия срина лицея в украински град с много бесарабски българи (ВИДЕО)

На 23 юни руският диктатор Владимир Путин се срещна с възпитаници на руските военни академии и каза, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Хага (24 и 25 юни) държавите членки вероятно ще обявят значително увеличение на разходите за отбрана и усилията за повишаване на военния капацитет на НАТО. Думите му идват на фона на публикация на Reuters, че страните са се съгласили военните разходи да се вдигнат на 5% от БВП, но с отлагане - чак до 2035 г. ще се търси такава цел. Испания пък е получила изключение. Путин заяви, че тази среща ще изясни, че НАТО е страната, която провокира „глобалната милитаризация“, а не Русия. Така той се опитва да повлияе на разговорите за увеличаване на разходите за отбрана, като представя погрешно продължаващите усилия на Москва за преструктуриране и разширяване на руския военен потенциал като отбранителна реакция срещу Алианса, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW.

Путин също така потвърди, че продължава да полага усилия за укрепване на руските служби за вътрешна сигурност, за да се гарантира "стабилност".

Още: От началото на годината: Москва "изпуснала" близо 100 бомби в Русия и окупираните територии

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

На дневна база има повишение на интензивността на бойните действия - на 23 юни са станали 165 бойни сблъсъка, т.е. с 23 руски пехотни атаки повече спрямо 22 юни. Руснаците са хвърлили 72 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 4 по-малко за денонощие. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 22 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб близо 6100 изстреляни снаряда, като тук на дневна база има съвсем незабележимо намаление. Руската армия е използвала 2861 FPV дрона "камикадзе", което е с 555 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-висока е руската военна активност в Покровското направление – там са отбити 54 руски пехотни атаки, твърди украинската армия. Още 17 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление. Иначе на второ място по интензивност на сраженията е Торецкото направление с 27 нападения за денонощие. В Лиманското направление е имало 24 бойни сблъсъка, в Краматорското - 12, в Курска област - 10. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой руски пехотни нападения за изминалите 24 часа.

Още: Не може всеки да се защитава: Лавров "блести", докато в Киев Русия пак изби цивилни (ОБЗОР - ВИДЕО)

Междувременно се появи видео, публикувано от украинската армия, което показва поразен команден пост на руснаците в окупираната част на южната Херсонска област. Има и кадри, за които се твърди, че показват как Украинските военноморски сили унищожават руска лодка, превозваща войници, близо до западното крайбрежие на Херсон.

💥 Ukrainian forces of the 34th Coastal Defense Brigade conducted an airstrike on a Russian command post in temporarily occupied Kherson region. pic.twitter.com/Tw7O4XnHz7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 23, 2025

ISW, позовавайки се на геолокализирани кадри, отчита, че ВСУ са напреднали в североизточната част на Сумска област, която граничи с Курска област на Русия. Руснаците пък имат напредък край Купянск, Борова, Покровск, Новопавловка и също на някои места в Сумска област.

Украинският напредък е на север от Кондратовка, северно от град Суми. Те са освободили Андреевка, пак северно от Суми. На 14 юни Володимир Зеленски съобщи за връщането на Андреевка под украински контрол, а на 21 юни имаше такова признание и от руските военни блогъри. На 22 и 23 юни руските сили пък атакуват в северната част на Сумска област, включително северно от Суми - в района на Андреевка - и североизточно от град Суми в района на Юнаковка.

Още: Да направим ядрено оръжие: Украински ракетен гений с призив към Полша и балтийските страни

Руският напредък в Купянското направление е потвърден в южната част на Дворична, северно от Купянск. А при Борова - в Харковска област, на брега на река Оскол - те са вдигнали знамето си в централната част на Грековка. Руските сили атакуват на североизток от Борова - край Зелени хай, и на югоизток - край Грековка, Твердохлибово и към Олговка. На север по реката руснаците имат няколко малки плацдарма и се опитват да разширят присъствието си и на юг.

В Покровското направление руснаците напредват южно от Удачно, което е югозападно от Покровск.

В посока към Новопавловка, която е в Днепропетровска област, близо до административната граница с Донецка област, руските сили са напреднали южно от Весело. Става въпрос за южния фланг на Новопавловка, но трайно присъствие на руснаците отвъд границата още няма - боевете се водят в Донецка област.

Още: Расте броят на жертвите на руската атака срещу Киев (ВИДЕО)

Руските военни блогъри междувременно се оплакват от трудна ситуация в Курска област. "Противникът не се отказва от опитите си да пробие отбраната на нашите войски по посока на селищата Нови Път и Весело, действа изключително с пехота, не използва тежка техника. Опитва се да достигне до асфалтовия път, водещ към Глушково, но всички опити са неуспешни", твърди Telegram каналът "Два майора". "Противникът понася тежки загуби в жива сила, горските райони в съседство с границата са осеяни с трупове на украински войници, но украинското командване с необуздана упоритост изпраща нови пехотни групи на заколение", твърди военнопропагандният канал без доказателства, като думите му много приличат на описание на руската тактика за пушечно месо.

"В небето активно действат вражески FPV дронове "камикадзе", както и артилерия от страната на противника. Към момента врагът няма тактически успехи в този район. Провежда се взаимен обмен на артилерийски удари и FPV дронове", добавя каналът.

Още: Предотвратено е покушение срещу Зеленски в Полша

През нощта Русия изстреля 97 безпилотни летателни апарата по Украйна от различни посоки, включително от окупирания Крим. Украинските ВВС съобщиха за 78 неутрализирани дрона - 63 свалени с ПВО и 15 обезвредени с електронно заглушаване. Останалите 19 въздушни цели очевидно са "пробили" през ПВО - поражения с жертви и ранени имаше в Суми и Харков: Руски дронове убиха цяло семейство в област Суми (ВИДЕО).

През нощта на 24 юни системите за предупреждение за противовъздушна отбрана на Русия "унищожиха и прехванаха" 20 украински безпилотни летателни апарата, твърди руското министерство на отбраната. От тях 14 са над Курска област, два над Московска област и по 1 над Белгородска, Брянска, Орловска и Смоленска област. Летищата в Пенза и Тамбов бяха временно затворени.

Безпилотен самолет е поразил жилищна сграда в района на Москва. Става въпрос за град Красногорск. В сградата е пламнал пожар в един от апартаментите на 17-ия етаж. Според губернатора на Московска област Андрей Воробьов пожарът е обхванал площ от около 20 кв. метра. Около 100 души са били евакуирани от сградата.

Двама души са били ранени при инцидента. Един 34-годишен мъж е получил осколъчни рани по ръката и крака. Бременна жена също е била хоспитализирана, тъй като е получила остра стресова реакция, съобщава Воробьов. По данни на службите за спешна помощ - животът на пострадалите не е в опасност.