Нетаняху: Израел приема предложението на Тръмп за примирие

Израел приема предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на огъня с Иран, след като е постигнал целта си да премахне ядрената и балистичната заплаха от страна на Техеран. Това се казва в изявление на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху, цитирано от Ройтерс и БТА. "Израел благодари на президента Тръмп и на САЩ за подкрепата им в отбраната и за участието им в премахването на иранската ядрена заплаха", се казва още в изявлението. "С оглед постигането на целите на операцията и в пълна координация с президента Тръмп, Израел се съгласи с предложението на президента за взаимно прекратяване на огъня".

Още: "Мирът" на Тръмп в Близкия изток: Спирането на огъня е с различен час за Иран и Израел? (ВИДЕО)

В официалното израелско съобщение има отчет на свършеното в рамките на израелската военна операция "Изгряващият лъв": "Снощи премиерът Бенямин Нетаняху свика кабинета заедно с министъра на отбраната, началника на щаба и ръководителя на Мосад. Те докладаха, че Израел е постигнал всички цели на операция "Изгряващият лъв" и дори много повече. Израел премахна двойна непосредствена екзистенциална заплаха – както в ядрената област, така и в областта на балистичните ракети. Освен това, Израел постигна пълен въздушен контрол над небето над Техеран, нанесе сериозни щети на военното ръководство и унищожи десетки централни правителствени цели в Иран.

През последните 24 часа нанесохме и сериозни удари по правителствени цели в сърцето на Техеран, елиминирайки стотици оперативни лица от Басидж – механизмът за потискане на терористичния режим – и елиминирайки друг висш ядрен учен (Мохамед Седигхи, който е и член на Иранската революционна гвардия)." - Още: Израел удари поредни важни цели в Иран: Данни (ВИДЕО)

The Israel Defense Force has announced that over the past few hours, fighter jets of the Air Force targeted and destroyed several surface-to-surface ballistic missile launchers in Western Iran that were ready-to-launch for this morning’s missile attack against the State of… pic.twitter.com/7flRJQpnjG — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2025

Не го нарушавайте!

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в публикация в Truth Social, че прекратяването на огъня между Иран и Израел вече е в сила, като добави с главни букви: „МОЛЯ, НЕ ГО НАРУШАВАЙТЕ!“

U.S. President Donald J. Trump states in a post on Truth Social that the ceasefire between Iran and Israel is now in effect, adding, “PLEASE DO NOT VIOLATE IT!” pic.twitter.com/lqcc3MOCHl — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2025

U.S. troops watch as Iran’s missiles are intercepted over Al Udeid Air Base, Qatar last night.



"That’s us... thats us! F*ck yeah!” pic.twitter.com/oGc7gvVoR5 — Clash Report (@clashreport) June 24, 2025

Още: Ванс за Иран: Говорят друго зад кулисите, нашите бомби са по-големи от техните (ВИДЕО)

Нетаняху, който ще направи изявление по-късно, също заяви, че Израел ще отговори решително на всяко нарушение на примирието.

Израелските въоръжени сили обявиха, че отменят призива към населението да се държи в близост до бомбоубежищата, предаде Франс прес. Нивото на готовност беше понижено след иранския обстрел, при който загинаха четирима души.

Според иранските медии днес при израелски удар в Северен Иран са загинали 9 души. "Четири жилищни сгради са напълно разрушени, а много от близките къщи са повредени от експлозиите" в Астанех-и Ашрафие, заяви Али Багери, служител в северната провинция Гилан, която граничи с Каспийско море.

На този фон, след края на азиатската сесия новината от Израел доведе до нов срив в цената на петрола - с около 5%:

NOW: Oil prices fall by almost 5% after Iran-Israel ceasefire. pic.twitter.com/dr8ONbYnJw — Clash Report (@clashreport) June 24, 2025

Иран е ранен, а не убит лъв

Бившият израелски министър на отбраната Авигдор Либерман коментира прекратяването на огъня с Иран по следния начин: "Въпреки военните и разузнавателните успехи на Израел, краят е горчив. Вместо безусловна капитулация, ние влизаме в трудни преговори с режим, който няма да спре да обогатява уран, да строи ракети или да финансира тероризма.

Още от самото начало предупреждавах: няма нищо по-опасно от ранен лъв. Прекратяването на огъня без ясна сделка ще доведе само до нова война след 2-3 години – при по-лоши условия".

Още: Иран за Тръмп ще е като Ирак и Афганистан за Буш, Обама и Байдън: Да или не