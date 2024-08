Politico: Путин отново е парализиран от криза

Украинските военни са в недоумение. Те очакваха по-голям и много по-свиреп отпор на изненадващото им нахлуване в района на Курск в Русия. И въпреки твърденията на контролираните от Кремъл медии за успешна съпротива, засега има малко доказателства за това. Защо, пита Рolitico.

Това признак ли е за руска военна некомпетентност, на която войната срещу Украйна е свидетел? Не бързат ли командващите на армията на руския диктатор Владимир Путин да натрупат необходимите сили, за да избегнат отклоняването на твърде много части от фронтовите линии на Донецк? Ще има ли нещо по-голямо, което Путин счита, че ще е достатъчен отговор - може би мащабна атака с ракети и дронове срещу Киев или дори използването на тактическо ядрено оръжие? Или може би просто човекът, когото е назначил да поеме отговорността, Алексей Дюмин, не бърза да изработи план? (бел. ред. - на видеото са изявленията на генерал Апти Алаудинов, дясната военна ръка на чеченския лидер Рамзан Кадиров)

According to Akhmat commander Alaudinov, all is well. pic.twitter.com/4ipTUv9NVX