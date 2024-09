Полша иска спиране на помощта на ЕС за украинските бежанци: "Да не субсидираме неподчинението"

Полският външен министър Радослав Сикорски предложи подкрепата на ЕС за украинските бежанци да бъде прекратена незабавно, защото според него тя намалява мобилизационния потенциал на Украйна.

Той подчерта, че финансовата помощ за бежанците може да попречи на младите хора да се върнат, за да защитават страната си.

"Закъснението на Конгреса на САЩ за предоставяне на помощ (на Украйна) е неудачно, но такова е и закъснението на Украйна за приемане на закона за мобилизация. А ние намаляваме нейния мобилизационен потенциал, като изплащаме обезщетения на украинските бежанци“, заяви полският външен министър, цитиран от Le Monde.

Той припомни, че Полша е спряла да изплаща социални помощи на украинците.

"Ако те са защитени от ЕС като бежанци, получават по 200 евро на месец за всяко дете, регистрирано в полската система. В Западна Европа се получават и други компенсации. Това създава финансови бариери за младите мъже и жени, които могат да се върнат у дома, за да защитят страната си. Не трябва да субсидираме неподчинението“, заяви Сикорски.

Варшава спря програмата за подпомагане на украинските бежанци. Преди това на собствениците на жилища в Полша, които настаняваха в домовете си бежанци от войната в Украйна, се плащаше по 40 злоти на ден за всеки човек (около 10 долара). Еднократните плащания за самите бежанци в размер на 300 злоти (около 75 долара) също бяха прекратени.

