Полският министър на външните работи Радослав Сикорски обяви закриването на Генералното консулство на Русия в Познан.

В публикация в X от 22 октомври топ дипломатът на Варшава подчертава, че Москва "води хибридна война се опитва да извърши саботаж на полска територия". "Като министър на външните работи съм длъжен да реагирам решително. Първата стъпка е да затворя руското консулство в Познан", обяви Сикорски.

"Няма да отстъпим нито крачка. Ние защитаваме Републиката, защитаваме поляците", добави той. Служителите на консулството ще бъдат обявени за нежелани на територията на Полша.

В Краков и Гданск се намират останалите генерални консулства на Русия в Полша.

По-рано Сикорски намекна за закриването на руското консулство в Познан, като го обяви за решение за противодействие на саботажа на Москва на полска територия.

През юли 2023 г. Русия реши да закрие полското консулство в Смоленск, припомня "Украинска правда".

