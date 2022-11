Полският президент: Няма индикации за целенасочена атака срещу Полша

Днес Дуда се срещна с премиера Матеуш Моравецки час преди обявения Консултативен съвет за национална сигурност във Варшава. След разговорите той каза, че най-вероятно ракета руско производство С-300 е причината за инцидента. „Няма никакви доказателства, че е изстреляна от руснаците“, каза той, като насочи към версията, че украинската система за противовъздушна отбрана е отбила руска ракета в района.

Prezydent @AndrzejDuda: Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej typu S-300. Nie mamy w tej chwili dowód na to, że była to rakieta wystrzelona przez stronę rosyjską. [1/2]



📍@BBN_PL