Руски ракети удариха поне 7 града в Украйна (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Окупаторите изстреляха около 100 ракети Х-101 и Х-555 по територията на Украйна", съобщи говорителят на командването на Военновъздушните сили.

В столицата на Украйна ракети поразиха 3 жилищни сгради, обяви Кирило Тимошенко - заместник-ръководител на офиса на украинския президент. Той каза, че в Киев "са засечени две попадения на руски ракети". "Вражеските оръжия са поразили жилищни сгради. Спасители и лекари вече работят на място", съобщи Тимошенко.

Най-малко половината население в столицата е останало без електричество, обяви кметът Виталий Кличко.

Deputy Head of the Office of the President of Ukraine Kyrylo Tymoshenko publishes a video of a residential building that was hit by the Russian missile.



There were two hits in total, Tymoshenko said. Several missiles were destroyed by air defense forces.

Той каза, че няколко ракети са били унищожени от системите за противовъздушна отбрана.

Downed rocket fragment in Kyiv region

В североизточната част на Украйна също има взривове. Кметът на Харков Игор Терехов заяви, че руски ракети са поразили инфраструктурата на града.

"Поразено е съоръжение от критичната инфраструктура. Засега няма информация за жертви. Заради пораженията по съоръжението има проблеми с електрозахранването", написа той в Telegram. "Преустановено е движението на наземния електротранспорт и метрото. Енергетиците и комуналните работници правят всичко възможно, за да нормализират живота в Харков възможно най-скоро".

В централната област Полтава Дмитрий Ленин, началник на военната администрация, съобщи, че е имало удар в района на Кременчуг, но не даде повече подробности.

В родния град на Зеленски - Кривой рог, също е имало ракетни удари. "Останете в укритията", заяви в Telegram Олександър Вилкул, началник на военната администрация на града, намиращ се в южната част на Централна Украйна.

В другия край на страната - в северозападната част, град Ровно също е засегнат. "Всички служби са на място, работим. Засега няма пострадали", заяви Виталий Ковал - началник на военната администрация на областта.

В западния Лвов - близо до полската граница, ПВО-системите са започнали да работят, след като сирените за опасност са се задействали. Все още не е ясно дали ракети са ударили града. Жителите са призовани да се укрият в бомбоубежищата.

В северната област Суми, която граничи с Русия, ръководителят на регионалната военна администрация Дмитрий Живицки заяви, че "поради вражески нападения в град Суми и региона са въведени извънредни прекъсвания на електрозахранването".

Zhytomyr is completely without electricity due to impacts, - the mayor of the city Serhiy Sukhomlin

Същият проблем има и в Житомир, административен център на едноименната област в Северна Украйна. Градът е напълно без електричество, съобщи кметът Серхий Сукхомлин.

Електрозахранването е спряло и в няколко селища в Молдова, предават местни медии, цитирани от беларуската опозиционна телевизия NEXTA в Twitter.

Украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба заяви, че руските нападения от вторник показват какво мисли Москва за евентуалните мирни преговори. "В момента руски ракети убиват хора и разрушават инфраструктура в цяла Украйна", заяви Кулеба в Twitter. "Ето какво казва Русия по въпроса за мирните преговори. Престанете да предлагате на Украйна да приеме руските ултиматуми! Този терор може да бъде спрян само със силата на нашите оръжия и принципи".

Russia is hitting peaceful Ukrainian cities with deadly missiles. Apartment buildings, energy infrastructure facilities are being hit. Looking forward to a principled reaction of @g20org summit. And please avoid "calling on both sides". Take the side of people, not war criminals. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022

По-рано във вторник украинският президент Володимир Зелески изложи мирен план от 10 точки за прекратяване на руската инвазия в Украйна във видеообръщение към лидерите на Г-20 в Бали, Индонезия.