Поне 12 загинали след бурите в Италия, Франция и Австрия - дъждовете идват насам (ВИДЕО)

Проливните дъждове и ветрове разрушават къмпингите в Корсика, във Венеция от камбанарията на базиликата "Сан Марко" е отнесена каменна зидария, а освен това има сигнали за наводнени улици във френския регион Прованс и в английската столица Лондон, предава BBC.

Бурите идват след седмици на гореща вълна и суша в голяма част от континента.

ОЩЕ: Над 1000 огнеборци гасят огромен горски пожар във Франция (ВИДЕО)

В Корсика ветровете с пориви до 224 км/ч изкорениха дървета и повредиха мобилни къщи. Властите там съобщиха, че 13-годишно момиче е било убито от падащо дърво в къмпинг. Мъж е загинал при подобен инцидент, а 72-годишна жена е загинала, след като върху колата ѝ паднал откачена част от покрив на плажна хижа. Още двама души – рибар и жена с каяк, са намерили смъртта си в морето.

Вътрешният министър Жерал Дарманен пристигна в Корсика в четвъртък и заяви, че най-малко 20 души са били ранени, 4 от тях сериозно. Хората от няколко къмпинга са били евакуирани заради очаквани още по-тежки щети. Дарманен добави, че може да бъде обявено състояние на природно бедствие – екстремните бури станаха все по-чести напоследък заради климатичните промени.

Свидетели на случилото се казват, че са били хванати напълно неподготвени и не им е било дадено никакво предупреждение. „Никога преди не сме виждали такива огромни бури като тази, сякаш беше тропическа“, казва собственикът на ресторант Седрик Боел пред Reuters.

A Massive #hailstorm has just hit the north of Saint-Étienne, #France.



The CHU was particularly affected, the storm is now moving towards Lyon with gusts of wind at more than 100 km / h.#storm #stormhour #hurricane #StormHour pic.twitter.com/iGHPaWtcEP