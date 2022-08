Над 1000 огнеборци гасят огромен горски пожар във Франция (ВИДЕО)

Огънят, бушуващ в близост до град Бордо, е засегнал редица къщи и е принудил 10 000 жители да се евакуират. Силните ветрове и високите температури затрудняват операцията по гасенето на пожара.

"Това е чудовище", заяви пред френското радио RTL пожарникарят Грегори Алионе.

Това лято във Франция и редица други европейски страни, включително България, се наблюдава вълна от смъртоносни горски пожари, предизвикани от рекордните температури и сушата на континента. Повече от 1000 смъртни случая се дължат на горещините в Португалия и Испания.

This was the fire between Saint-Magne&Hostens we could see blazing in the distance from our house last night.



The return of several forest fires 🔥 in the Gironde on Tuesday, sadly. All the best to those bringing them under control. Via @MeteoExpress

pic.twitter.com/aiNp9cOVDx