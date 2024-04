Популярна обида срещу Путин ехти в Грузия заради закон по руски модел (ВИДЕО)

Още: На първо четене за чуждестранните агенти: Въпреки силния протест, Грузия заприличва на Русия (ВИДЕО)

Протестите не спират

След това решение, снощи хиляди протестиращи блокираха грузинската столица Тбилиси, а за пореден път парламентът беше пазен от полиция - имаше дори видеокадри как през деня полицаите се подготвят, като барикадират входовете към парламента.

Right now, police in Tbilisi are reinforcing the parliament building



In an exclusive commentary for NEXTA, one of the protest organizers said that "there is a big chance" of escalation at the protests today due to the earlier decision of Georgian parliamentarians to approve the… pic.twitter.com/mIiO4KdXEW — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2024

"Не на руските закони", викаха демонстрантите, след като националният химн на Грузия и Одата на радостта на Европейския съюз бяха изпълнени на митинга, третия ден от масовите антиправителствени протести. "Днес е тъжен ден за Грузия, защото нашето правителство направи още една крачка към Русия и се отдалечи от Европа", каза протестиращият Маквала Наскидашвили. "Но аз също съм щастлив, защото виждам такова единство сред младите. Те са горди европейци и няма да позволят на никого да развали европейската им мечта", добави 88-годишният мъж.

Footage of a rally of thousands against the draft law "on foreign agents" in #Tbilisi on Rustaveli Avenue



Video by Mtavari pic.twitter.com/BhvJWDa2KK — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2024

В светлината на протеста срещу "руския закон", грузинците не пропуснаха да "поздравят" и издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин - с викове: "Путин - Хуйло":

🇬🇪 A crowd of many thousands outside the Georgian Government Administration tonight remembered the Kremlin dictator with the phrase "Putin huilo." pic.twitter.com/uubjKyGEPu — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2024

След това протестиращите поставиха ултиматум на властите, настоявайки за оттегляне на проектозакона в рамките на един час, преди да тръгнат към офиса на премиера, за да поискат среща с него, предаде АФП.

Протестни митинги се проведоха и в няколко града в Грузия, включително втория по големина град Батуми, съобщи агенция Интерпрес. От понеделник всеки ден хиляди излизат по улиците на Тбилиси, за да протестират срещу проектозакона.

