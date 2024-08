Поредна язовирна стена в Русия се скъса (ВИДЕО)

Пореден случай на скъсан язовир в Русия доведе до по-мащабна евакуация на хора: Руски град потъва под вода (ВИДЕО)

Този път случаят е от Бурятия - около 200 души са евакуирани заради водна вълна, предизвикана от скъсване на язовирна стена. Става въпрос за язовира "Хонхолой".

Buryatia in Russia is flooded, caused by the dam at the Khonkholoy reservoir to burst, submerging houses, roads, and bridges. The Baljaga and Mikirt rivers have overflowed. The region has declared a state of emergency and initiated evacuations. Several villages are now isolated. pic.twitter.com/j8n22TJA5t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2024

Видеокадри от региона показват за какво поредно бедствие става въпрос. В Русия скъсването на язовирни стени в различни региони вече буквално не е новина през тази година:

