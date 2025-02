Поредна руска петролна рафинерия спря работа "временно" след визита от украински дронове (ВИДЕО)

Руската петролна рафинерия в град Сизран, Самарска област, временно спря работа, след като тази нощ стана цел на атака с дронове от страна на Украйна. Това съобщиха както руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA, така и ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна лейтенант Андрий Коваленко.

Още: Русия атакува Одеса с дронове, Украйна удари Самарска и Тулска област (ВИДЕО)*

"Повредена е инсталацията за първична нефтопреработка. Дронът е уцелил инсталацията АВТ-6, след което избухна пожар на площ от 30 квадратни метра. Ръководителят на Самарска област Вячеслав Федорищев заяви, че последствията от атаката вече са отстранени и няма "големи щети" на петролната рафинерия. Няма жертви", обобщава ASTRA. Но и добавя, че видеокадри от местни жители показват, че все още в предприятието има пожар - а сравнения на кадрите с базата данни на "Яндекс" (руския еквивалент на Google) сочи, че няма съмнение, че става въпрос за Сизранската рафинерия:

Ukrainian UAV were active overnight, hitting the Syzran oil refinery overnight, confirmed by locals and officials. The refinery, with a capacity of 8.9M tons/year, was previously targeted in March 2024. After the strike, operations were halted, with the AVT-6 unit damaged. pic.twitter.com/0FV3yIXJwi