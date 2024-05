Поредни руски ракетни установки С-300/С-400 и ценно оборудване са на парчета след визита на ATACMS (ВИДЕО)

Ударът беше извършен с ракети ATACMS. Според телеграм канала "Досье Шпиона", атаката е извършена с 5 американски ракети ATACMS. Каналът твърди, че извън разрушенията няма данни за руски жертви в хора.

Consequences of the ATACMS attack on Mospyne airfield, occupied Donetsk region using 5 ATACMS ballistic missiles. The attack resulted in the destruction of two S-300/400 air defense missile launchers, the 96L6E radar, and the S-300/400 control center. Additionally, one S-300/400… https://t.co/4SRtzBiOUf pic.twitter.com/9lgFaz3ufF