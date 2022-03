Последната оперативка на руските журналисти, избрали да спрат работа пред цензурата (ВИДЕО)

В Туитър се появи видео от последната среща на екипа на медията, преди тя да спре излъчванията си. На кадрите се виждат разстроените лица на журналистите докато слушат главния им редактор, който изказва гордостта си от работата им през последната седмица. Той специално им благодари за невероятната работа, която са свършили, спейки едва по няколко часа дневно, за да могат да отразят събитията от последните дни.

„Сигурен съм, че всичко това не бе напразно. Хиляди, може би дори милиони хора в Русия, научиха истината!“, каза той. И добави, че това е била една от последните независими медии в Русия, които сега са принудени да преустановят дейността си.

1/ This is the ⁦@tvrain team⁩ gathering for their final mtg before suspending operations. Their editor in chief praising them for their incredible work this past week. Bringing hundreds of thousands if not a million Russians, the truth. Look at their faces. Heartbreaking. pic.twitter.com/bCITs36TSx