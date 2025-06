Преврат със сексуален привкус в Армения: Арести след като премиерът се закани да си покаже "достойнството" на Църквата (ВИДЕО)

Опит за преврат в Армения беше осуетен от местните служби, а нещата стигнаха дотам, че арменският премиер Никол Пашинян и главата на Арменската апостолическа църква Католикос Гарегин II си размениха обиди на сексуална основа. Именно представител на църквата сега беше арестуван заедно с още 13 души - заради "заговор на престъпно духовенство" за свалянето на Пашинян. Опозицията в Армения определи случилото се за "политическа репресия".

През месец май Пашинян и Арменската църква вече бяха на нож - тогава Католикос Гарегин II поиска оставката на премиера сзаради загубата на Нагорни Карабах, след като за един ден Азербайджан си взе спорния анклав. Стига се дотам, че от страна на цървката бяха пуснати слухове, че Пашинян е обрязан, а той реагира бурно и покани главата на църквата да се увери, че не е така. Пашинян обвини и Гарегин II, че не спазва догмите на църквата - защото има дете, т.е. не се е посветил на безбрачие. А съпругата на арменския премиер обяви, че арменското духовенство всъщност е "банда педофили".

Pashinyan’s War with the Armenian Church: Authorities Claim Attempted Coup



Fourteen people have been detained in Armenia, including Archbishop Bagrat Galstanyan of the Armenian Apostolic Church — one of Prime Minister Nikol Pashinyan’s most vocal critics.



